我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粗大Band在泰國的「Cat Expo」音樂節上，展現事先學好的泰文自我介紹。（圖／連鍾玖美滿娛樂提供）

台灣獨立搖滾樂團「粗大Band」出道12年，近日接連受邀登上日本關西大型夏季搖滾音樂祭 「RUSH BALL 2026」以及泰國音樂節「Cat Expo」演出，靠著熱血台搖及LIVE實力成功圈粉為台爭光。成功登上海外音樂節的粗大Band，意外因團名諧音而獲得討論，吉他手建龍透露在演唱同名單曲時，「粗大Band」三個字讓台下歌迷們同時大笑並複誦高喊，現場氣氛頓時嗨翻，對此團員們表示：「沒想到這首〈粗大Band〉變成我們的國民外交之歌，只能說音樂真的無國界！」粗大Band今年除了發行新專輯，還接連舉辦北、中、南專場演出，近期更接連受邀登上海外音樂節為台爭光，表現屢獲好評。團員們提及這半年接連前往日本大阪及泰國曼谷演出，除了讓更多粉絲認識他們，更打趣表示：「全員外國語言能力進步神速！」為了能和當地歌迷聊天互動，粗大Band特別在行前加強補習日文跟泰文，甚至把代表作〈留下來陪我〉部分歌詞改成日文。吉他手建龍透露在大阪演出時特別備了一段日文Talking向歌迷告白，讓全場的粉絲嗨翻，他笑說：「我真的把畢生所學N3程度都用上了，沒想到大家都聽得懂，超開心！」而主唱老盧在泰國的「Cat Expo」音樂節上，也展現事先學好的泰文自我介紹，像是「我們是」、「我是」、「我愛你」以及「水啦」向歌迷示愛，逗得全場心花怒放。有趣的是，粗大Band在海外演出時意外因團名諧音圈粉，樂團同名單曲中的歌詞「粗大Band」掀起台下複誦高喊，成功征服海外粉絲。 除了靠著熱血中二的搖滾曲風獲得關注，粗大Band演出前特地在會場四處發傳單及拿著自製的海報看板做宣傳，藉此拉攏歌迷的心。在即將邁入歲末年終之際，粗大Band也許下年的新展望：「希望繼續產出有趣的作品，然後站上更大的舞台，有一天能辦一場萬人演唱會。」