《GTA 6》上市後席捲全球，玩家忙著飆車、搶劫、探索城市，沒想到竟有人反其道而行，選擇在遊戲裡當起「賞鳥專家」，美國自然保育組織「奧杜邦學會」專欄作者 Nicholas Lund 在遊戲發售隔天早上，就成功收集遊戲內全部60種鳥類圖鑑，把《GTA 6》玩成一款賞鳥模擬器，甚至 Rockstar Games 官方都公開表揚 。
拿起望遠鏡就能看 《GTA 6》60種鳥開局全開
Lund 分享，玩家只要扮演傑森完成約1％的遊戲任務，就能解鎖變焦雙筒望遠鏡，接著只要拿起望遠鏡觀察鳥類，就能將牠們登錄到圖鑑中，且相較於《碧血狂殺2》要逐步解鎖圖鑑，《GTA 6》開局就開放全部60種鳥類，玩家不用推進主線，就能開始自己的賞鳥之旅，光是第一章安全屋陽台，就能一次看到多達6種鳥類。
海岸、沼澤到山區都有鳥！《GTA 6》生態細節藏玄機
Lund 指出，《GTA 6》遊戲對鳥類棲地的安排相當講究，大致參考美國南佛羅里達州的真實自然環境，例如海鷗、水鳥主要出現在沿海沼澤，北方地區則能找到啄木鳥、林鸛等林鳥，就連斑胸擬鸝、原雞等已在當地建立族群的外來鳥種，夜行性的貓頭鷹，以及動物園、農場裡的鳥類同樣沒有缺席。
當然，身為專業賞鳥人士，Lund 也不是只顧著稱讚《GTA 6》。他觀察後發現，部分鳥類的出現情況和現實世界有些落差，像是現實中極度瀕危的美洲鶴，以及受到威脅的紅頂啄木鳥，在遊戲裡卻相對容易找到；極為罕見的金鵰，甚至出現在虛構的卡拉加山上。此外，部分鳥種也採用了新世界擬鸝、黑頂山雀等名稱，推測是配合遊戲虛構地理環境所做的調整。
有趣的是，《GTA 6》的賞鳥體驗和一般人想像中的戶外活動完全不同，玩家想像中的賞鳥，可能是在森林裡安靜等待鳥兒現身，但在遊戲裡，耳邊除了鳥鳴，還有汽車引擎聲、廣播電台、路人的咒罵聲，甚至滿地垃圾。Lund 反而認為，這種充滿人類活動痕跡的混亂環境，恰恰還原現代南佛羅里達的真實賞鳥日常，他甚至透露，自己最熱衷的事情之一，就是開車開到一半，突然在大馬路中央急煞車，只為了停下來觀察鳥類。
8小時找到50種鳥！隔天集滿60種
至於這場賞鳥挑戰究竟花了多久？Lund 首日連續遊玩8小時，就已經找到50種鳥類，隔天再前往北方小鎮，終於在一座水塔上發現最後一種鳥類「美洲倉鴞」，正式完成60種全圖鑑收集。
消息曝光後，連 Rockstar 資深技術設計師都親自留言，稱讚這項紀錄相當具有代表性，至於完成目標後要做什麼？Lund 也沒有客氣，直接開車衝向懸崖、墜海收尾，完美展現《GTA 6》玩家熟悉的混亂風格。
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Lund 分享，玩家只要扮演傑森完成約1％的遊戲任務，就能解鎖變焦雙筒望遠鏡，接著只要拿起望遠鏡觀察鳥類，就能將牠們登錄到圖鑑中，且相較於《碧血狂殺2》要逐步解鎖圖鑑，《GTA 6》開局就開放全部60種鳥類，玩家不用推進主線，就能開始自己的賞鳥之旅，光是第一章安全屋陽台，就能一次看到多達6種鳥類。
Lund 指出，《GTA 6》遊戲對鳥類棲地的安排相當講究，大致參考美國南佛羅里達州的真實自然環境，例如海鷗、水鳥主要出現在沿海沼澤，北方地區則能找到啄木鳥、林鸛等林鳥，就連斑胸擬鸝、原雞等已在當地建立族群的外來鳥種，夜行性的貓頭鷹，以及動物園、農場裡的鳥類同樣沒有缺席。
當然，身為專業賞鳥人士，Lund 也不是只顧著稱讚《GTA 6》。他觀察後發現，部分鳥類的出現情況和現實世界有些落差，像是現實中極度瀕危的美洲鶴，以及受到威脅的紅頂啄木鳥，在遊戲裡卻相對容易找到；極為罕見的金鵰，甚至出現在虛構的卡拉加山上。此外，部分鳥種也採用了新世界擬鸝、黑頂山雀等名稱，推測是配合遊戲虛構地理環境所做的調整。
有趣的是，《GTA 6》的賞鳥體驗和一般人想像中的戶外活動完全不同，玩家想像中的賞鳥，可能是在森林裡安靜等待鳥兒現身，但在遊戲裡，耳邊除了鳥鳴，還有汽車引擎聲、廣播電台、路人的咒罵聲，甚至滿地垃圾。Lund 反而認為，這種充滿人類活動痕跡的混亂環境，恰恰還原現代南佛羅里達的真實賞鳥日常，他甚至透露，自己最熱衷的事情之一，就是開車開到一半，突然在大馬路中央急煞車，只為了停下來觀察鳥類。
至於這場賞鳥挑戰究竟花了多久？Lund 首日連續遊玩8小時，就已經找到50種鳥類，隔天再前往北方小鎮，終於在一座水塔上發現最後一種鳥類「美洲倉鴞」，正式完成60種全圖鑑收集。
消息曝光後，連 Rockstar 資深技術設計師都親自留言，稱讚這項紀錄相當具有代表性，至於完成目標後要做什麼？Lund 也沒有客氣，直接開車衝向懸崖、墜海收尾，完美展現《GTA 6》玩家熟悉的混亂風格。