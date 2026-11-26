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▲ 車隊行經三民區沿途，支持者反應十分熱烈，所到之處皆有熱情民眾主動揮手加油應援。（圖／翻攝畫面）

▲ 現場還出現各式各樣由民眾自製的手繪手板與創意應援小物，以實際行動表達力挺之情。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（26）日上午由高雄市長陳其邁陪同，並攜手高雄市議會議長康裕成，以及市議員何權峰、鄭孟洳、張博洋等地方民代，共同在三民區展開車隊掃街拜票，以最貼近基層的方式爭取市民支持。特別的是，三民區正是陳其邁過去擔任立法委員時的選區，今天特別從長期栽培他的三民區出發，陪同賴瑞隆進行車掃衝刺，格外具有傳承意義。賴瑞隆表示，高雄這幾年在「七星級市長」陳其邁全力打拚之下，各項建設與施政成績都獲得市民高度肯定。今天特別由陳其邁陪同展開車隊掃街，不僅展現高雄隊團結氣勢，也象徵高雄市政「一棒接一棒」，延續城市的發展動能。賴瑞隆同時向廣大市民喊話，強調「選對的人，走對的路」、「肯定陳其邁，支持賴瑞隆」，呼籲大家這週六務必出門投票，讓高雄繼續進步繁榮。陳其邁指出，高雄經過六年來的全力建設，不管是招商、城市轉型，甚至是觀光發展、演唱會、冬日遊樂園等活動，高雄都已經走在正確的道路上；市民朋友可以選擇自己喜歡的生活方式，讓市政延續，讓高雄加大進步的腳步。陳其邁也進一步說明，賴瑞隆長期深耕高雄、對高雄最瞭解也最有感情，他一路見證高雄的轉型與成長，又有過去在市府及中央的歷練，一定是最適合高雄市民託付的人選。車隊行經三民區沿途，支持者反應十分熱烈，所到之處皆有熱情民眾主動揮手加油應援。許多沿街店家一聽到車隊廣播聲，更紛紛放下手邊繁忙的工作，快步跑出門外熱情比出「5」的手勢，給予車隊最溫暖的回應。現場還出現各式各樣由民眾自製的手繪手板與創意應援小物，車隊行進途中更有年輕支持者在路旁高舉「青春返程」手板，上面清楚列出民進黨各縣市長候選人名單，以實際行動表達力挺之情，也顯現支持者期盼勝選結果在全台各地遍地開花。競選團隊表示，今天下午15時與晚間19時，賴瑞隆分別由總統府秘書長潘孟安及高雄市長陳其邁再度陪同，持續把車隊開進前鎮區，以及熱鬧的裕誠與巨蛋商圈，深入大街小巷向每一位市民表達最誠摯的懇託。