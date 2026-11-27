命理專家小孟老師分析今（27）日十二星座運勢，整體而言，獅子、處女、天秤、魔羯與水瓶這五大星座運勢最旺，其中獅子座有望解除套牢危機，天秤座則是職場默契佳、績效看漲。相對地，金牛與巨蟹座明日運勢稍顯低迷，除了在職場上需更加謹慎、注意態度與流程外，巨蟹座更要特別留意交通規則以免受罰。
牡羊座
工作：避免推卸責任
感情：尊重彼此個性
財運：適應全球經濟
牡羊幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：雙子
金牛座
工作：尊重公司流程
感情：多為對方著想
財運：規避投資風險
金牛幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座
工作：適合談論不滿
感情：行為表達忠心
財運：家用預算調整
雙子幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：處女
巨蟹座
工作：態度決定一切
感情：打扮得宜加分
財運：注意交通罰款
巨蟹幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座
工作：多些感性言語
感情：解開彼此誤會
財運：套牢危機解除
獅子幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
處女座
工作：不宜邊走邊吃
感情：接納對方缺點
財運：觀察IC類股
處女幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
天秤座
工作：同事間有默契
感情：坦誠處理問題
財運：績效逐漸攀升
天秤幸運色：白色
貴人：天秤
小人：牡羊
天蠍座
工作：不宜正面衝突
感情：培養共同興趣
財運：適合購物殺價
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
射手座
工作：別說他人閒話
感情：單身遇見桃花
財運：注意匯率波動
射手幸運色：黃色
貴人：射手
小人：金牛
魔羯座
工作：多說一些讚美
感情：體現關愛之深
財運：投資量力而為
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：射手
水瓶座
工作：自信強人緣好
感情：增進友誼時機
財運：留心拉高出貨
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍
雙魚座
工作：閱讀心靈雞湯
感情：伴侶互動甜美
財運：不宜過度大方
雙魚幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：避免推卸責任
感情：尊重彼此個性
財運：適應全球經濟
牡羊幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：雙子
金牛座
工作：尊重公司流程
感情：多為對方著想
財運：規避投資風險
金牛幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座
工作：適合談論不滿
感情：行為表達忠心
財運：家用預算調整
雙子幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：處女
巨蟹座
工作：態度決定一切
感情：打扮得宜加分
財運：注意交通罰款
巨蟹幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座
工作：多些感性言語
感情：解開彼此誤會
財運：套牢危機解除
獅子幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
處女座
工作：不宜邊走邊吃
感情：接納對方缺點
財運：觀察IC類股
處女幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
天秤座
工作：同事間有默契
感情：坦誠處理問題
財運：績效逐漸攀升
天秤幸運色：白色
貴人：天秤
小人：牡羊
天蠍座
工作：不宜正面衝突
感情：培養共同興趣
財運：適合購物殺價
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
射手座
工作：別說他人閒話
感情：單身遇見桃花
財運：注意匯率波動
射手幸運色：黃色
貴人：射手
小人：金牛
魔羯座
工作：多說一些讚美
感情：體現關愛之深
財運：投資量力而為
魔羯幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：射手
水瓶座
工作：自信強人緣好
感情：增進友誼時機
財運：留心拉高出貨
水瓶幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：天蠍
雙魚座
工作：閱讀心靈雞湯
感情：伴侶互動甜美
財運：不宜過度大方
雙魚幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。