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命理專家小孟老師分析今（27）日十二星座運勢，整體而言，獅子、處女、天秤、魔羯與水瓶這五大星座運勢最旺，其中獅子座有望解除套牢危機，天秤座則是職場默契佳、績效看漲。相對地，金牛與巨蟹座明日運勢稍顯低迷，除了在職場上需更加謹慎、注意態度與流程外，巨蟹座更要特別留意交通規則以免受罰。牡羊座工作：避免推卸責任感情：尊重彼此個性財運：適應全球經濟牡羊幸運色：橘色貴人：雙魚小人：雙子金牛座工作：尊重公司流程感情：多為對方著想財運：規避投資風險金牛幸運色：白色貴人：魔羯小人：獅子雙子座工作：適合談論不滿感情：行為表達忠心財運：家用預算調整雙子幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：處女巨蟹座工作：態度決定一切感情：打扮得宜加分財運：注意交通罰款巨蟹幸運色：黑色貴人：水瓶小人：雙魚獅子座工作：多些感性言語感情：解開彼此誤會財運：套牢危機解除獅子幸運色：粉紅色貴人：雙子小人：天秤處女座工作：不宜邊走邊吃感情：接納對方缺點財運：觀察IC類股處女幸運色：大紅色貴人：金牛小人：魔羯天秤座工作：同事間有默契感情：坦誠處理問題財運：績效逐漸攀升天秤幸運色：白色貴人：天秤小人：牡羊天蠍座工作：不宜正面衝突感情：培養共同興趣財運：適合購物殺價天蠍幸運色：玫瑰色貴人：牡羊小人：水瓶射手座工作：別說他人閒話感情：單身遇見桃花財運：注意匯率波動射手幸運色：黃色貴人：射手小人：金牛魔羯座工作：多說一些讚美感情：體現關愛之深財運：投資量力而為魔羯幸運色：亮紅色貴人：獅子小人：射手水瓶座工作：自信強人緣好感情：增進友誼時機財運：留心拉高出貨水瓶幸運色：粉紅色貴人：處女小人：天蠍雙魚座工作：閱讀心靈雞湯感情：伴侶互動甜美財運：不宜過度大方雙魚幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：巨蟹