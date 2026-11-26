我是廣告 請繼續往下閱讀

九合一大選在即，新北市選舉今（26）日卻爆出賄選，國民黨籍前6連霸新北市議員、穀保家商棒球隊創辦人蔡明堂，為求參選新北市第3選區議員的兒子蔡政呈當選，涉與辦公室主任張軒杰交付現金給無黨籍三重區中民里長候選人蔡美芬向里民買票。新北地檢署昨（25）日發動搜索，複訊後認為3人罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。蔡明堂在棒壇地位舉足輕重，曾任穀保家商總教練，培育無數知名球星，今日因賄選遭聲押，震撼球界。現年68歲的蔡明堂政治實力雄厚，曾在1986年至1990年擔任三重市民代表、1994年至2010年任第13至16屆台北縣議員，台北縣升格後，蔡明堂從2014年至2022年當選第2、3屆新北市議員。在2022年宣布不再連任後，交棒給兒子蔡政呈，並於2024年代表國民黨參選新北市第三選區立委，以2萬多票之差敗給民進黨籍李坤城。新北地檢署接獲情資，指出蔡明堂為了讓兒子蔡政呈順利當選，涉嫌與辦公室主任張軒杰，將現金交給無黨籍三重區中民里長候選人蔡美芬，再由蔡美芬發放千元現金給有投票權的里民行賄。新北地檢署立即指派黃國宸檢察官指揮本署重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺北市調查處、新北市政府警察局三重分局組成專案小組。昨日持新北地方法院核發的搜索票，前往議員候選人競選總部等10處執行搜索，當場查扣現金2715萬9500元，並通知被告6人及證人3人到案說明。經檢察官漏夜訊問後，認定蔡明堂、張軒杰及蔡美芬3人，均涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之投票行賄罪嫌，其中蔡美芬另涉犯《刑法》第143條要求賄賂罪嫌。檢方認為3人犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信、接見；其餘被告則均諭知請回。蔡明堂除了在政壇有影響力，在棒球界亦是知名人物，1995年接手東海中學青棒隊，成立穀保家商青棒隊，更親自擔任總教練，培養出眾多知名職棒球星。日前穀保家商舉辦OB球星見面會，不少選手都出席力挺，也在致詞時感謝蔡明堂過去的栽培與支持。