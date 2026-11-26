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民進黨台北市長候選人沈伯洋原定於27日晚間舉辦選前「市民之夜」，卻因舞台搭設及交通管制引發民怨，25日深夜突然宣布取消實體造勢活動，並連夜拆除舞台；沈伯洋事後透露，原本考慮的凱道、市府前廣場及競選總部前北平東路等場地，不是遭人搶先借走，就是無法使用，才被迫改到仁愛路舉辦。資深媒體人黃暐瀚則質疑，路權應該不能由原申請人「私下轉移」給其他人，同時也喊話北市府應向社會大眾說明一下。蔣萬安表示，如果沈伯洋陣營願意，他可以取消原定28日的實體開票活動，將27日市府路的使用權提供給對方舉辦選前之夜；不過，蔣萬安也認為，選前造勢活動搭設舞台、封路在所難免，但沈陣營一次封路4天「確實比較少見」。另一方面，沈伯洋陣營雖然取得27日北平東路路權，但由於25、26日的場地已遭其他人申請，無法提前搭設舞台，外界也好奇究竟是誰搶先借走場地？蔣萬安對此僅回應：「這會再去了解。」稍早，黃暐瀚在臉書發文表示，沈伯洋做出取消選前之夜的決定「前所未見」，昨晚還特別錄製影片向市民道歉，並解釋選擇仁愛路舉辦活動，實在是沒有辦法的辦法。黃暐瀚也提到，有網友翻出沈伯洋11月16日曾表示「借不到凱道，只好回北平東」，試圖以此打臉前後說法不一，但沈伯洋隨後在凌晨2時親自回覆，強調只有27日當天的北平東路路權並不足夠，因為大型舞台必須提前1至2天進場搭設，還需要準備活動動線。不過，黃暐瀚認為，真正值得釐清的是，11月25、26日北平東路的路權，究竟是被誰秒速借走？借走候選人競選總部的路權，是何用意？他希望台北市政府能向社會大眾說明。此外，針對蔣萬安陣營凌晨表態願意禮讓市府路的路權給沈伯洋，黃暐瀚以過去跑市府線的經驗指出，路權應該不能由原申請人「私下轉移」給其他人，申請人或許可以主動向新工處撤回路權申請，但不能主動指定要「讓給誰」。這部分，也期待市政府今天能一併說明。