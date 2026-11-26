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▲高雄市政府勞工局舉辦115年度職場任我行青年職涯系列活動。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦115年度職場任我行青年職涯系列活動，期協助青年走進企業探索職涯方向。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦115年度職場任我行青年職涯系列活動，到國內工具機製造領導企業的東台精機公司參訪，讓青年直接感受到國際級高端製造業的規模。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局舉辦115年度職場任我行青年職涯系列活動，吸引642位青年朋友參與，期協助青年走進企業探索職涯方向。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局為協助青年探索職涯方向、順利接軌職場，乃舉辦115年度職場任我行青年職涯系列活動，由勞工局訓練就業中心規劃辦理，期透過校園入班宣導、企業職場觀摩、就業促進課程，以及職涯工作坊等多元形式，帶領青年走出校園、走進企業，從實際體驗中認識產業樣貌、瞭解企業用人需求，進一步探索未來職涯可能性。高雄市政府勞工局訓練就業中心主任宋世宏指出，訓練就業中心規劃辦理職場任我行青年職涯系列活動，今年共辦理23場次活動，吸引642位青年及在校生熱列參與，展現青年對職涯探索及認識產業的高度興趣。宋世宏說，訓練就業中心並精選多家高雄具規模優質企業，涵蓋造船、智能物流、科技製造、醫療服務、零售通路及藝術策展等多元產業，參訪廠商更向青年釋出職缺，歡迎透過實際體驗，有機會加入公司行列，諸如，全國最大造船廠─台灣國際造船公司，吸引具機械與海洋等相關工程科系青年報名參訪，期成為台船的員工。另外，負責全聯物流的弘達流通公司，在智能物流技術的應用，現場吸引學員主動遞出履歷，而馬光中醫則打出全國27家分院，完整職涯晉升優勢，爭取年青人青睞，至於大型購物中心的統正開發也以在地知名度、公司規模及工作內容活潑具挑戰性，吸引最多青年報名參加。而金馬賓館當代美術館讓藝術文化相關科系青年有機會一窺美術館後場營運及策展的機會，而國內工具機製造領導企業的東台精機也開放廠區，讓青年直接感受到國際級高端製造業規模。另為強化青年職涯規劃與就業準備能力，勞工局訓練就業中心首次辦理全日青年職涯工作坊，講師運用牌卡工具，引導青年一步步釐清未來的目標設定，不只是找什麼工作，更瞭解自己對職涯的想法是學員普遍的心聲，整體活動滿意度高達100％。其次，為了讓政府資源有更多青年知所利用，活動更規劃了「認識就業服務資源」，引導青年透過認識就業服務站、善用政府就業資源，同時搭配支援青年就業計畫、青年職得好評、青年就業旗艦計畫及產業新尖兵計畫等青年政策介紹，提供青年朋友求職陪伴與就業支持，消弭職場新鮮人的就業落差。宋世宏並指出，此次職場任我行青年職涯系列活動，整體職場觀摩滿意度超過9成，能夠瞭解企業用人需求、職場趨勢、想投入相關產業及尋找就業機會，是吸引青年參訪的主要動機。