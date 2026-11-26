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彰化地檢署今（26）日宣布偵破一起地方選舉聯合賄選案。埔鹽鄉瓦磘村長候選人翁錫通涉嫌與另一名鄉民代表候選人「結盟買票」，透過余姓樁腳以每票現金2,000元向選民行賄。檢警調搜索後查扣賄款高達29萬餘元，訊後依違反《公職人員選舉罷免法》向彰化地院聲請羈押翁、余兩人，法院於今日下午裁准羈押禁見，其餘到案選民訊後均請回。檢方調查指出，翁錫通於今年10月底至11月初期間，為求順利當選，與同鄉另一名鄉民代表候選人聯手賄選，並交由余姓樁腳出面，向村內具有投票權的選民發放每票現金2,000元。專案小組掌握情資後，於昨（25）日發動偵查，兵分多路前往余姓樁腳及相關選民住所共10處執行搜索，當場查扣現金賄款29萬餘元，並傳喚20餘名選民到案說明，以釐清收賄情節。檢察官複訊後，認定翁錫通與余姓樁腳涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之投票行賄罪，不僅犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，遂向彰化地方法院聲請羈押禁見，並於今日下午獲法院裁准。全案正由檢方持續向上溯源，擴大偵辦中。