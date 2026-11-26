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輝達執行長黃仁勳辭職11天後回鍋輝達，在黃仁勳下台第一時間，過去他曾工作的美國餐廳Denny's一度撤下向輝達致敬的紀念牌匾，如今又再度掛上。業者更在25日發文表示，「有些東西是你不能說從菜單上撤掉就撤掉的，黃仁勳就是其中之一」，但隨即被調侃。Denny's餐廳透過官方X帳號發出聲明，「有些招牌，你絕對不會從菜單上撤下。黃仁勳（Jensen Huang）就是其中之一。」業者提到，早在輝達改變世界之前，Jensen 曾在 Denny's 洗碗並服務顧客。多年後，他與共同創辦人們坐在店裡的其中一個座位上，一邊喝著咖啡，一邊討論出日後成為輝達的構想。對於我們共同擁有的這段歷史，我們感到無比自豪。業者也提到先前拿下紀念掛牌的爭議，「11 月 13 日星期五，我們得知標記那個座位的紀念牌被拿下來了。我們已經把紀念牌重新掛回它原本該在的位置。那塊紀念牌見證了曾發生的故事。但我們與 Jensen 的淵源遠不止於此，可以追溯到他洗過的盤子、服務過的客人，以及他至今仍引以為傲、津津樂道的那份工作。」Denny's餐廳也向黃仁勳喊話，「Jensen，你的專屬卡座正等著你，咖啡也已經煮好了。我們永遠為你敞開大門，24 小時全年無休。然而，餐廳這篇感性貼文遭到嘲諷，許多民眾紛紛湧入留言狂酸，「你都把他的牌匾拆下來了，別假裝你會挺他」、「這篇貼文已經太晚了」。