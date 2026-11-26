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▲隨著電子產業技術與市場需求轉變，恆橋逐步將業務拓展至銅箔基板關鍵原料，並從材料代理延伸至自有品牌經營，持續調整產品布局。（圖／翻攝畫面）

全球AI浪潮帶動半導體產業高速發展，供應鏈競爭也從晶片製造延伸至上游關鍵材料。根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2026年上半年台灣電路板材料海內外產值達新台幣2,716億元，年增38.6%，成長幅度超越電路板製造業。AI產業蓬勃發展，不僅推升先進晶片需求，也帶動印刷電路板（PCB）、銅箔基板（CCL）及上游化學原料的技術升級。隨著AI伺服器朝高速運算、高密度及多層板設計發展，電子材料必須同時兼顧耐熱性、尺寸穩定性與訊號傳輸品質。過去相對不受關注的特用化學材料，如今已成為影響高階電子產品效能與供應鏈競爭力的重要環節。恆橋指出，AI商機也讓全球電子材料市場競爭更加激烈。台灣廠商面臨的不再只是產能與價格競爭，更是技術升級與材料創新的挑戰。即使曾經具備技術領先優勢，一旦無法持續回應市場需求，也可能陷入產品同質化與價格競爭。深耕電子特用化學材料逾30年的恆橋產業股份有限公司，看準AI伺服器對高階電路板材料的需求，正從傳統材料代理及供應業務跨足自主製造，布局雙馬來醯亞胺（BMI）樹脂，搶攻AI供應鏈上游材料商機。恆橋提出不同於傳統產業轉型的觀察：「真正的問題早已不是傳產如何轉型成科技業，而是科技業如何保持不掉隊變成傳產。」恆橋的發展歷程，正是台灣電子材料產業變遷的縮影。1991年創立之初，恆橋以代理美國Sartomer品牌的紫外光（UV）固化材料起家，見證台灣印刷電路板油墨及液晶顯示器光學膜產業的發展。隨著電子產業技術與市場需求轉變，恆橋逐步將業務拓展至銅箔基板關鍵原料，並從材料代理延伸至自有品牌經營，持續調整產品布局。面對新一波AI產業升級，恆橋進一步將目光鎖定高階樹脂材料。其中，BMI樹脂具備耐高溫及尺寸穩定等特性，可應用於高階電子基板材料；隨著高速訊號傳輸需求提高，低介電特性的材料開發也成為產業重要方向。恆橋目前正規劃投入BMI樹脂自主生產，首座位於台南產業園區的生產工廠預計於2026年底完工，期望從材料供應商進一步轉型為具備自主製造能力的電子材料企業。恆橋產業股份有限公司總經理鄭揚叡指出，台灣科技產業的發展不應只聚焦於半導體晶片，從材料研發、化學製程到電子零組件，每個環節都需要專業人才與技術投入。對年輕世代而言，想加入科技業，不一定要進入電子業，化學產業同樣站在科技創新的第一線。隨著AI帶動全球供應鏈重新布局，如何持續提升上游材料技術與在地供應能力，也將成為台灣維持科技產業競爭優勢的重要課題。