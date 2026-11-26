新北市教育局攜手教育部青年發展署推動青年海外圓夢計畫，今年選送近30位青年赴美國及法國見學，探索人道關懷與博物館文化策展。青年返臺後將所學化為實際行動，從架設「YOUTH 211」公益網站串聯社福資源，到規劃「18只行李箱微型展覽」分享文化觀察與策展經驗。教育局同步啟動116年「美國矽谷多元治理行動」徵選，預計選送18名青年赴美見習，報名至11月30日截止。
教育局表示，新北推動國際教育，每年規劃四大主軸至少10項國際交流主題，鼓勵青年走出教室，透過海外參訪、服務及文化交流，接觸不同社會議題，並將所見所學運用於生活，培養自主思考與行動能力。
今年赴美見學團前往猶他州展開17天人道關懷行動。台灣國際青少年交流協會理事長蘇惠玲表示，人道服務不是單向給予，而是建立在尊重與長期陪伴之上。北大高中賴品亘分享，這趟旅程讓她體會關懷不只需要同理，更要付諸行動，返臺後持續主持罕見疾病音樂會，匯聚青年力量關懷罕病兒童。永春高中王弈鈞則打破「努力就能脫貧」的既有迷思，理解志工服務更需要尊重與支持，並參考美國經驗架設「YOUTH 211」公益網站，串聯社福資源，期盼未來融入校內課程，延續公益行動。
赴法國見學的18位高中生，則展開30天博物館學習之旅，深入馬賽地中海博物館保存中心及羅浮宮模製工坊，認識文物保存與策展實務。板橋高中林儀帆分享，這趟旅程打破她對藝術媒材的既有想像，也讓她體會藝術不必侷限於博物館，而能走入日常生活。返臺後，18位青年規劃以「18只行李箱微型展覽」分享海外學習收穫，透過自主策展呈現對藝術與文化的不同觀察。
教育局指出，116年將委請慧智文教基金會辦理「美國矽谷多元治理行動」，預計遴選18名青年於116年4月赴美見習19天，延續青年海外學習與實踐機會。
計畫即日起受理報名至115年11月30日止，詳情可至教育部青年發展署（https://twpathfinder.yda.gov.tw/）及新北市國際教育資源網（https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home）查詢。
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計畫即日起受理報名至115年11月30日止，詳情可至教育部青年發展署（https://twpathfinder.yda.gov.tw/）及新北市國際教育資源網（https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home）查詢。