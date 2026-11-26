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主持人沈玉琳昨（25）日釋出Podcast節目《你不知道的事》最新一集，邀請民眾黨主席黃國昌對談。過去較少公開表達政治立場的他，這次分享近30年來觀察台灣選舉的心得，直言「統獨從頭到尾、徹頭徹尾就是一個假議題」，認為相關口號經常在選舉期間被拿來激發選民情緒，最後卻總是「喊了個寂寞」。他還爆料曾有政壇大人物親口暗示網軍存在，但因對方身分太敏感，「講出來真的會動搖國本」。沈玉琳表示，自己觀察台灣選舉將近30年，每逢總統大選，選戰層級一拉高，統獨議題便會再度浮上檯面。他強調這是個人主觀看法，接著直言：「統獨從頭到尾、徹頭徹尾就是假議題。」他以歷任總統為例，指出馬英九執政8年，台灣並未與中國統一；陳水扁執政8年，再加上蔡英文、賴清德執政，台灣也沒有因此宣布獨立。他認為，統一或獨立都不是台灣可以單方面決定的事，還牽涉中國、美國及日本等國際因素，因此相關主張更像是選舉話術，或用來製造選民激情的口號。黃國昌聽完則點頭回應：「你講了大實話。」談到選舉輿論，沈玉琳透露自己有一名朋友從事網軍相關工作，但業界不會直接稱自己是網軍，而是使用「口碑行銷」一詞，既能替客戶創造正面聲量，也能製造負面口碑。他形容，這位朋友每逢選舉便「日進斗金」，公司裡擺滿電腦，第一次走進去還以為對方在挖比特幣。相關產業分工相當細緻，甚至設有負責製作哏圖及文案的「中央廚房」，因此網路留言即使文字略有不同，論調、綽號及攻擊方向卻經常高度一致。黃國昌聽後笑說，下次希望沈玉琳能帶他前往參觀，沈玉琳則開玩笑回應：「我們兩個也可以合資開一間，因為買幾台爛電腦就可以了。」沈玉琳接著分享，過去某政黨舉行黨內初選時，兩名參選人競爭激烈，他恰好搭上一名政治大人物的車。當時輿論幾乎一面倒對該名人士不利，他便好奇詢問：「你相信有網軍嗎？」對方露出神祕笑容反問：「你說呢？沒有網軍，口徑這麼一致？論調都一樣？」沈玉琳強調，這名人士是「權威中的權威」，消息可信度相當高，但因對方身分過於敏感，他不能公開姓名，「真的會動搖國本」。黃國昌則在旁笑回：「其實大家都聽得懂。」沈玉琳認為，部分政治人物的聲勢突然「旱地拔蔥、平地一聲雷」，只要仔細觀察留言區，便能發現支持論調及替對手取的綽號都相當一致，顯示網路操作已成為選戰中不可忽視的力量，不過他並未透露口中的政治大人物及網軍公司身分。影片曝光後，不少網友驚訝沈玉琳對政治及媒體操作有深入觀察，留言直呼「什麼都沒講，卻又什麼都講了」、「原來玉琳哥這麼有政治sense」。沈玉琳這次罕見跨出娛樂話題、直球談論統獨及網軍，也讓這場專訪在選舉倒數階段迅速成為討論焦點。