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為了讓弱勢學童感受社會關懷，台中捷運公司（25）日攜手安全大使、職棒球星張育成舉辦公益活動，由張育成擔任「一日站長」，帶領沐風關懷協會烏日分校孩子們搭捷運、走進平日少見的行控中心，並在互動中學習乘車安全。孩子們見到棒球偶像驚喜連連，開心直呼「這是最難忘的一天」。中捷指出，在導覽人員帶領下，孩子們從高鐵台中站搭車前往北屯總站；列車行經松竹站時，張育成驚喜現身打招呼，車廂內立刻響起熱烈歡呼。隨後，他以「一日站長」身分介紹列車緊急對講機、月台緊急停車按鈕的用途與使用時機，並提醒「背包手提或前背」、「先下後上」及「聽到警示音就停步」等乘車禮儀。抵達北屯總站後，學童分組操作對講機與站務人員對話，並體驗售票機購票與加值，實際認識車站設備；一行人也首度走進平時少見的行控中心，近距離觀察「捷運大腦」，了解全自動無人駕駛系統的運作方式，度過充實又歡樂的午後。沐風關懷協會表示，經濟弱勢家庭的孩子往往較缺乏陪伴與資源，協會相信陪伴能帶來力量，讓孩子在溫暖與關懷中建立自信、翻轉未來。感謝中捷與張育成促成此次活動，讓孩子感受到社會的支持。張育成說，很高興能趁休賽季參與有意義的公益行動，帶孩子認識捷運設施與安全觀念，看到大家的笑容與熱情回應，自己也深受感動，期盼這份陪伴成為孩子成長路上美好的回憶。中捷總經理朱來順致贈感謝狀給張育成，感謝他與中捷一同傳遞愛心。朱來順表示，中捷始終以安全為首要使命，未來除持續守護旅客乘車安全，也將落實ESG永續理念與企業社會責任，關懷更多需要幫助的族群，朝共融共好的願景邁進。