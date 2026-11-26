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▲LINE建議用戶確認電話號碼、電子郵件及密碼皆已完成設定，並至少連結Apple或Google其中一個帳號，降低日後換機時帳號遺失的風險。（圖／翻攝LINE官方部落格）

LINE帳號遭刪除救不回！這些資料全消失

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▲LINE帳號一旦遭到刪除，包括花錢購買的貼圖、代幣、好友名單及聊天紀錄等資料都將無法復原，即使重新註冊帳號也無法找回。（圖／記者周淑萍攝）

距離LINE年底刪除特定帳號的期限只剩35天，還沒完成電話號碼綁定的用戶可得加快腳步，LINE台灣官方先前公告，若帳號僅連結Facebook，且尚未設定電話號碼，必須在2026年12月31日晚間11時59分前完成綁定，否則帳號將遭系統刪除，不僅過去花錢購買的貼圖、代幣無法繼續使用，就連重要聊天紀錄也救不回來。尤其家中有不熟悉手機操作的長輩，建議趁早協助檢查帳號設定。LINE台灣官方指出，要求LINE帳號設定獨立電話號碼，主要是為了降低人頭帳號及詐騙風險，進一步提升整體使用環境的安全性，由於LINE早在2024年1月就已停止支援透過Facebook帳號登入，若當初以Facebook註冊LINE，至今仍未完成電話號碼綁定，就得特別留意年底的帳號刪除期限。根據官方公告，此次遭刪除的對象須同時符合「僅連結Facebook帳號」及「尚未設定電話號碼」2項條件。若已完成電話號碼綁定，就不會受到此次帳號刪除措施影響。LINE支援中心也提醒，帳號一旦遭到刪除，就無法復原，即使重新註冊LINE帳號，原本帳號內的資料也無法找回，包括以下項目：不確定自己的LINE帳號是否已綁定電話號碼，民眾可直接開啟手機LINE App，依照以下3步驟進行確認：1.開啟LINE主頁，按下右上角齒輪圖示「設定」。2.點選「我的帳號」。3.查看「電話號碼」欄位，若顯示空白，應輸入電話號碼並完成認證。除了電話號碼，LINE也建議用戶一併設定電子郵件、密碼，以及Apple或Google帳號，未來若遇到手機遺失、換機或帳號遭盜等情況，才更有機會順利找回原本的帳號。要特別注意的是，每組電話號碼只能綁定一個LINE帳號，民眾若想協助家中長輩完成設定，千萬不要直接使用自己已綁定LINE的手機門號進行認證，否則可能反而導致自己的LINE帳號失效。此外，LINE官方也提醒，電話號碼綁定不需要透過任何外部網頁進行認證，只要在自己的手機LINE App內操作即可。若收到來路不明的簡訊或訊息，聲稱未完成認證將刪除帳號，並要求點擊連結、輸入個資或驗證碼，務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。