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好市多黑五購物戰報曝光！700品項分日特價 會員喊「幾乎天天要跑」

▲好市多黑五不只大家電搶手，尿布等民生用品也是會員採買重點，不少民眾趁著優惠，一次補齊家中日常必需品。（圖／記者周淑萍攝）

好市多（Costco）年度黑色購物節今年首度從7天延長至14天，11月23日至12月6日祭出超過700項優惠商品，折扣檔期拉長，卻也因各品項特價日期不同，讓不少會員必須不斷安排採購行程，甚至有人無奈表示「幾乎天天都要跑！」一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享首日採購成果，趁優惠入手18.1公斤ARM&HAMMER貓砂，價格525元、Oceanrich磨豆機1779元，以及涼感舒眠枕785元，後續還計畫購買蠶絲冬被及乳清蛋白。原PO坦言，黑五優惠品項數量太多，每天的折扣清單都還沒仔細研究完，因此第一天先挑原本就有需求的商品購買，其他品項則打算再慢慢確認。原PO也分享當天前往內湖店的實際狀況，上午進場時沒有看到商品遭大量搶購，逛到中午才感覺人潮逐漸增加。現場排隊動線也算清楚，賣場還準備瓶裝水提供等候入場的會員，讓他對服務留下不錯印象。黑五購物盛況在社群掀起討論，不少會員接力回報各地賣場狀況，「南崁店早上排的人龍我覺得很長，晚上應該更多人」、「高雄店擠爆」、「不知不覺又到了每天塞爆的日子了！」不過，因為今年活動雖然延長為兩周，卻不是所有商品都同步優惠，有些會員反而因想買的品項分散在不同日期特價，得多次前往賣場，因此忍不住抱怨：「可惜我這次要買的東西分散在不同天特價，所以幾乎天天要跑。」至於黑五有哪些商品值得買，網友也陸續分享購物心得。有內行人推薦11月27日特價的雙人蠶絲冬被，折扣直接省下1000元；也有會員買了舒眠枕，原本700多元、特價後降至500多元。其他還包括鱈魚香絲、橘子工坊洗衣精、投影機、保健食品及冷凍水果等，也有人開始尋找玩具優惠，打算趁黑五提前準備聖誕禮物。好市多黑色購物節將持續至12月6日，期間超過700項商品輪番推出優惠，部分品項另有數量限制。會員若打算採購多樣商品，除了確認折扣幅度，也得先掌握各品項特價日期，避免特地跑一趟卻買不到想要的商品。同時建議大家可以先把當下需要的商品買齊，之後再回頭檢查清單，避免漏掉其他優惠。