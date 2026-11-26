蔡明堂出身三重政治世家，當過6屆議員堪稱「三重之王」，在地方政壇擁有呼風喚雨的基層實力

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蔡明堂是誰？政治世家起步、從市民代表到6屆資深議員

球員出身的「蔡董」 一手打造穀保青棒王國

，蔡明堂最讓人記得的標籤，是他對台灣基層棒球的狂熱與投入。

政治交棒變調 涉賄聲押震撼地方

「蔡董」蔡明堂今（26）日因涉嫌在九合一選舉期間為子蔡政呈買票輔選，遭檢調聲請羈押禁見，引發棒球圈關注。；同時，他也是台灣高中棒球傳統強權「穀保家商青棒隊」創辦人，一手打造穀保王國，對台灣棒球貢獻良多，不僅是中華棒協理事、2023年還獲頒教育部體育署「體育傳炬終身成就獎」。現年68歲的蔡明堂，父親蔡火石曾任改制前的台北縣三重市長，家族在三重、蘆洲一帶扎根極深，擁有盤根錯節的地方人脈與組織動員力。承襲家族衣缽的蔡明堂，於1986年從三重市市民代表起步，踏出從政第一步。憑藉豪爽海派的個性與深厚的基層服務，蔡明堂以中國國民黨籍身分，一路連任第13至16屆台北縣議員；在台北縣升格為新北市後，他再度於2014年起連任第2、3 新北市議員。前後長達數十年、累計6屆縣市議員資歷，讓他成為三重、蘆洲政壇舉足輕重的實力派人物。除了議員身分之外畢業於國立體育大學、具備中華棒協A級教練資格的他，年輕時曾是三重國中與穀保家商的青棒選手，對棒球有著難以割捨的情感。1995年，蔡明堂在擔任穀保家商校友會會長期間，憑著一股熱血一手創辦「穀保家商青棒隊」，並親自擔任領隊與總教練。在他的資源挹注與鐵血栽培下，穀保家商從無到有，逐步蛻變為台灣青棒的傳統霸主，孕育出無數旅外好手與中華職棒球星。蔡明堂個人也用身分持續耕耘棒球，不僅歷任學生棒球運動聯盟副會長、中華棒協理事及新北市棒球委員會主委等要職，更在2023年獲頒教育部體育署「學校體育傳炬獎－終身成就獎」，體壇聲望達到頂峰。在經歷數十年的政壇歷練後，蔡明堂選擇交棒給兒子蔡政呈，由其接續參選新北市三重、蘆洲區市議員，延續家族的政治香火。不料，這場政治傳承卻在 2026 年九合一選舉前夕爆發重大司法危機。新北地檢署接獲檢舉情資，指稱蔡明堂涉嫌為了替兒子蔡政呈輔選，透過辦公室主任交付現金給三重區里長候選人，藉此向選民進行買票。檢調單位於 11 月 25 日兵分多路發動搜索，現場查扣高達2715萬元現金。檢方訊後認定蔡明堂等3人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪，且有串證、滅證之虞，已正式向法院聲請羈押禁見。昔日風光無限的「青棒推手」與地方大老，如今陷入賄選風暴，後續司法審理備受地方各界矚目。