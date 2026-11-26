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《Weiß Schwarz》台灣首間快閃店登場！6大活動亮點一次看

▲《東方Project》人氣角色博麗靈夢、霧雨魔理沙化身大型打卡造景，11月28日至29日還將舉辦限定教學活動，完成教學就能獲得專屬牌組。（圖／《Weiß Schwarz》提供）

🟡 《Weiß Schwarz》快閃店6大亮點

▲快閃店設有《勝利女神：妮姬》主題展示區，呈現第2彈擴充包的精美角色卡面，現場還能參加集章活動。（圖／《Weiß Schwarz》提供）

《妮姬》、《BanG Dream!》免費牌組怎麼拿？完成教學就送

▲《BanG Dream! 夢限大 MewType》SSP稀有卡牌亮相，角色插畫搭配金色簽名及閃亮卡面，極具收藏價值。（圖／《Weiß Schwarz》提供）

🟡 《Weiß Schwarz》快閃店活動資訊

▲快閃店集結多款人氣動漫、遊戲IP，現場打造《BanG Dream! 夢限大 MewType》主題卡牌展示牆。（圖／《Weiß Schwarz》提供）

▲即使沒有卡牌遊戲經驗也能參加免費教學，完成體驗即可隨機獲得《勝利女神：妮姬》或《BanG Dream!》Roselia中文教學牌組一副。（圖／《Weiß Schwarz》提供）

日本 Bushiroad 旗下人氣集換式卡牌遊戲《Weiß Schwarz》台灣首間品牌快閃店今（26）日在台北三創生活園區1樓登場！活動一路舉辦至12月9日，集結《勝利女神：妮姬》、《BanG Dream!》、《東方Project》等人氣動漫、遊戲IP。不只可以免費開卡、挑戰稀有卡牌，完成新手教學還能把《妮姬》或《BanG Dream!》Roselia中文教學牌組免費帶回家，週末更有《東方Project》限定活動。《Weiß Schwarz》是日本 Bushiroad 推出的集換式卡牌遊戲，最大特色就是集結不同動漫、遊戲作品中的人氣角色，讓玩家能收藏喜愛的角色卡牌，還能使用不同作品的牌組進行對戰。這次台灣首間品牌快閃店特別以《BanG Dream! 夢限大 MewType》打造巨型卡牌入口，現場也展示2026年最新人氣作品卡牌。民眾只要完成指定社群任務，就能免費獲得隨機卡包一包，還能挑戰 SR 以上稀有卡牌；沒有玩過卡牌遊戲也沒關係，現場設有新手教學區，完成教學就能免費領取《BanG Dream!》Roselia 或《勝利女神：妮姬》中文教學牌組一副，還能獲得預組商品折扣優惠券。📌巨型卡牌打卡區：以《BanG Dream! 夢限大 MewType》打造主題入口，展示人氣動漫、遊戲角色卡牌。📌免費開卡體驗：完成指定 Instagram 或 Facebook 社群任務，即可獲得隨機卡包一包，挑戰SR以上稀有卡。📌免費新手教學：完成對戰教學，隨機贈送《妮姬》或《BanG Dream!》Roselia 中文教學牌組一副。📌集章扭蛋活動：完成現場指定任務，即可獲得扭蛋機會一次，有機會抽中18週年紀念卡夾、隨機 PR 卡。📌消費贈限定紙袋：於販售區購買任一商品，即可獲得限定紙袋一個，每筆消費限贈一個。📌《東方Project》限定教學：11月28日至29日限定登場，符合參加資格並完成教學，即可免費領取專屬教學牌組。想拿免費卡牌的粉絲注意！這次快閃店最值得把握的就是新手教學活動，只要參加現場《Weiß Schwarz》卡牌教學，完成指定體驗後，就能隨機獲得《勝利女神：妮姬》或《BanG Dream!》Roselia中文教學牌組一副，即使完全沒有玩過卡牌遊戲，也能直接參加。另外，11月28日、29日兩天還有《東方Project》限定教學活動，只要攜帶《東方Project》相關周邊商品，或以作品角色COSPLAY造型到場，就符合報名資格，完成教學後還能獲得《東方Project》教學牌組一副。提醒粉絲，各項贈品數量有限，實際領取規則及供應情況依現場公告為準。📌日期：2026年11月26日至12月9日📌地點：台北三創生活園區1樓「十二立方展演空間」（台北市中正區市民大道三段2號）📌時間：配合三創生活園區營業時間，依商場公告為準📌《東方Project》限定活動：11月28日至11月29日📌免費入場，部分體驗可免費參加，商品購買另計