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蔡其昌開轟藍營：執政這麼久連大型場地都弄不出

喊話「小水滴」用選票改變不公平

民進黨台北市長候選人沈伯洋「市民之夜」原訂在仁愛路四段、市府旁舉辦，但因搭建舞台決定封路四天，但卻造成民眾不便。前一晚臨時宣布取消活動，並在今（26）日清晨把舞台拆除撤離。對此，蔡其昌出席活動時也力挺沈伯洋，痛批在現在的民主社會裡，實在很難想像把場地通通借起來的方式，「國民黨在臺北市執政這麼久，都弄不出一個讓大家辦活動的大型場地嗎？這也是很奇怪的事情。」蔡其昌到基隆合體市長候選人童子瑋掃街拜票，被問到沈伯洋市民之夜取消一事，他說，相信小水滴心中一定感到憤恨不平，國民黨在北市執政這麼久連個辦大型場地都沒有，就表示過去市府欠缺某方面的規劃，否則台灣幾乎每兩年就要舉辦一次大型選舉的國家，為什麼還會發生這樣的問題呢？「如果心中覺得不公平、憤怒，要改變這個不公平，只有你手上的那張票。」蔡其昌喊話小水滴，選舉不是看選前之夜，而是看開票結果，如果覺得這種做法你無法接受，那記得要改變現狀， 11月 28號一定要去投票。同時，依照沈伯洋他們一起打一場溫暖正向、不謾罵、不攻擊、不抹黑、不扭曲的一場選戰。以後的台灣選舉就會正向、就會陽光、就會充滿歡樂，揚棄過去那一種比較噁心、大家不喜歡的方法。