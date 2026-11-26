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美國貿易代表署（USTR）美東時間25日公布「結構性產能過剩」301調查結果，建議對中國、日本、台灣、歐盟等14個經濟體加徵新關稅，中國初步面對的稅率為20％，與越南並列這波新關稅中最高，但是具體實施情況仍須視後續談判而定。對此，中國商務部表示「堅決反對」，中國外交部則是呼籲美方「落實好兩國元首達成的重要共識」。美國貿易代表署認定，中國、歐盟、新加坡、瑞士、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、日本和印度等14個經濟體，透過補貼、優惠貸款等產業政策，造成製造業產能過剩，對美國商業造成負擔，因此建議加徵關稅。對此，中國商務部新聞發言人何亞東26日回應表示，美方301調查是典型的單邊主義行為，嚴重破壞國際經濟秩序，嚴重違反世貿組織規則，中方對此堅決反對。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。中國外交部發言人郭嘉昆26日則是回應表示，關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益，中美雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。郭嘉昆強調，所謂「產能過剩」是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄，雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。郭嘉昆補充說，「中方將繼續採取必要措施，捍衛自身正當權益」。