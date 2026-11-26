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台股今（26）日強勢反彈，加權指數大漲近千點，重新站回3萬9千點關卡。台指期收盤則高於現貨指數逾300點，呈現正價差，顯示期貨市場氣氛相對偏多。分析師呂漢威接受《NOWnews》電訪指出，從期貨與現貨表現來看，市場氣氛已較前幾個交易日樂觀，預期選舉前台股仍有機會延續反彈，樂觀情況下不排除挑戰4萬點以上。呂漢威表示，今天台股雖然尾盤出現些許下壓，但期貨表現相對強勢，收盤仍持續走高，與現貨形成約300點的正價差，反映市場對後續行情仍抱持一定期待。他認為，這可能代表部分投資人提前布局，也不排除是先前市場氣氛較弱時建立空單的投資人，在尾盤進行回補。呂漢威指出，從期貨與現貨的角度觀察，整體市場氣氛已不像前幾日那麼悲觀，短線相對樂觀。他預期，選舉前台股有機會維持在3萬9000點至4萬點區間，若市場氣氛進一步轉佳，指數不排除挑戰4萬點以上。除了選前行情，近期美國關稅政策也是市場關注焦點。對於最新關稅消息，呂漢威認為，台灣在相關關稅待遇上具有一定優勢，加上不少台灣企業已赴美設廠，配合美國在地化布局，有助於降低市場對關稅政策的不確定性。呂漢威表示，先前市場對關稅政策走向仍有疑慮，但隨著相關方向逐漸明朗，投資人對後續發展已有較清楚的認識，因此短線對台股的干擾相對有限。他也認為，選舉前市場對行情的關注度較高，關稅議題短期內未必會成為影響盤勢的主要因素。不過，呂漢威也提醒，後續仍有兩項風險值得留意。首先是美國利率政策，利率變動可能影響市場資金環境，尤其科技股及AI概念股的股價估值，可能受到利率變化牽動；另一項則是亞洲市場的價格競爭，呂漢威指出，若其他亞洲國家面臨較高的美國關稅，部分產品可能轉往亞洲其他市場銷售，甚至採取較低價格策略，以維持市場競爭力，進而對台灣部分產業帶來價格競爭壓力。整體而言，呂漢威認為，台灣目前在關稅待遇上相對具有優勢，市場不確定性也有所降低，短線可先觀察選前行情能否延續，但美國利率政策及亞洲市場競爭仍是後續需要留意的變數。