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▲統一超商最新一期2026年9~10月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供）

▲全家便利商店115年9-10月統一發票中大獎名單。（圖／全家提供）

▲萊爾富表示，本期幸運之神降臨台中市的「沙鹿保成店」，

統一發票9、10月期中獎號碼昨（25）日開出，各通路幸運門市也陸續曝光，7-11開出4組1000萬元特別獎，最低僅花10元購買飲品就中千萬；全家也開出2組千萬元獎，其中一名幸運兒花46元買2瓶礦泉水就抱走大獎。此外，7-11另開出3組200萬元特獎、5組雲端發票專屬100萬元獎，全家也有2組200萬元特獎及4組20萬元頭獎，《NOWNEWS》整理本期超商、量販店中獎門市及消費明細。◾桃園市龜山區7-ELEVEN信陽門市：10元購買飲品◾台中市西屯區7-ELEVEN逢大一：花231元購買麵包、純喫茶、熱壓土司◾台北市中正區7-ELEVEN北捷門市：20元買飲料◾新竹市東區7-ELEVEN南衫門市：20元購買飲品◾苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN群創門市:花105元購買奶茶、鮮食◾彰化縣員林市的7-ELEVEN日泰門市花110元購買民生用品◾桃園市龜山區的7-ELEVEN祥櫂門市花44元購買零食◾基隆市安樂區的7-ELEVEN新武嶺門市花56元購買優格◾桃園市蘆竹區的7-ELEVEN頂社門市花100元購買CITY CAFE◾苗栗縣苗栗市的7-ELEVEN苗栗台鐵門市花10元購買統一飲品◾桃園市龜山區的7-ELEVEN長慶門市花74元購買零食◾桃園市八德區的7-ELEVEN麻園門市花154元購買鮮食與CITY CAFE◾南投縣「全家」草屯佑民店：46元買2瓶礦泉水◾台南市「全家」台南新宅店；FamiCollection綠拿鐵及無糖茶，消費88元◾台中市「全家」大里內新店：花費140元◾台北市「全家」國立教育店：花費58元購買「極鬆餅」蜂蜜鬆餅與「金飯糰」鮪魚飯糰◾台北市「全家」南京復興店◾台北市「全家」龍廣店◾新北市「全家」金山金中店◾桃園市「全家」龜山新明基店：消費22元購買豆漿◾台中市的「沙鹿保成店」，僅花費148元，購買奧利多水與滿漢大餐泡麵📍特獎200萬一張：開出門市為萬家福經國店，幸運中獎者大約700元消費，購買生活用品、食品，即獲得特獎200萬元。📍特獎200萬一張：開出門市為全聯永和中山店，幸運中獎者消費340元購買豆漿、雞蛋、油品等商品，即獲得特獎200萬元。