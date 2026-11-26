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距離本週六投票日僅剩最後2天，民進黨新竹市長候選人莊競程今（26）日宣布，原訂27日晚間舉行的選前遊行確定取消，改以車隊掃街方式取代。莊競程表示，車掃路線將串聯「新竹隊」11位議員候選人的競選總部及指定應援點，最後抵達關新公園，現場也將限量發放最終款吉祥物「呼呼飄帶」，邀請市民一起參與選戰最後衝刺。莊競程指出，昨天公布選前遊行資訊後，網路上隨即出現大量匿名帳號散播謠言、帶風向，甚至指稱他刻意「封街」，企圖造成交通癱瘓。不過，他強調，原先規劃及申請的遊行內容並未涉及封街，市府曾詢問是否需要配合遊行隊伍調整交通號誌，競選團隊當時也明確表達「千萬不要」，但遺憾仍有許多匿名帳號在網路上惡意散播錯誤資訊。莊競程表示，他始終期待這場選戰能以正向、快樂的方式進行，不希望因為網路上的錯誤訊息，引發不必要的對立。考量部分路段缺乏安全人行道，加上近期網路謠言不斷，即使原定遊行並未規劃封街，團隊仍決定取消實體遊行，改以「車隊掃街」方式與市民互動，也將同步透過直播，讓無法到場的民眾在線上參與。莊競程進一步說明，車隊掃街將沿途串聯11位議員候選人的競選總部或指定應援點，最終抵達關新公園，並限量發送隱藏版「呼呼飄帶」。他希望市民能帶著快樂、幸福的心情，陪伴「新竹隊」走完選戰最後一哩路，並呼籲大家在11月28日踴躍出門投票。