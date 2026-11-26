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蘇辦、矯正署說法兜不攏 洪孟楷追問：到底誰說謊？

遭列不適任教練仍重返道館？藍營提出3大要求

質疑陳情程序不符常理 江怡臻喊話蘇巧慧說清楚

國民黨立法院黨團今（26）日由立委洪孟楷、新北市議員江怡臻共同召開記者會，質疑民進黨新北市長候選人蘇巧慧辦公室捲入空手道教練徐唐成強制猥褻女童案假釋關說疑雲，不僅蘇辦自承曾致電矯正署，與矯正署公函說法兜不攏，遭運動部列入不適任教練名單的徐男，更被指在假釋期間重返新北道館任教。國民黨團提出3大要求，呼籲蘇巧慧及相關部會給404萬新北市民一個清楚交代。洪孟楷表示，選前倒數2天，但該盡的責任、該追的真相，以及該說明的事實，不因選舉而有所動搖。如今蘇巧慧辦公室與矯正署兩方說法兜不攏，但真相只有一個，到底誰說謊？難道又要像曠世智能案一樣，行政部門上下交相賊，替特定人士開脫？洪孟楷指出，徐唐成獲准假釋與蘇巧慧辦公室致電詢問的時間，僅相隔一、兩個星期，時間高度重疊，啟人疑竇。徐男涉及加重強制猥褻未滿14歲女性學員，最後合併執行刑期6年，質疑蘇巧慧辦公室致電前是否了解案情？洪孟楷痛批，重點是蘇巧慧連這通電話都不該打，「沒有你的授意、沒有你的允許，助理會打這通電話嗎？」矯正署公函卻否認有民代致電關心，更令人擔憂公文是否涉及造假，國人如何相信司法獨立、公正？洪孟楷指出，運動部官網已將徐唐成列入不適任教練名單，但據媒體報導，徐男仍在新北市道館任教，質疑衛福部、教育部、運動部及法務部的兒少保護網究竟出了什麼問題？對此，國民黨團提出3大要求：一、蘇巧慧辦公室公布真相，說明陳情者身分、致電者及與矯正署何單位聯繫，並公布相關紀錄。二、矯正署說明「九月1208請示資料」是否為內部公文，若認為資料造假就應提告；若資料為真，為何上面載有吳琪銘、蘇巧慧兩位委員「關心」，正式公函卻否認有民代致電？三、中央與地方全面檢討不適任人員追蹤機制，杜絕性侵害及兒少猥褻犯罪者在假釋期間規避查核的制度漏洞，避免再有被害者。江怡臻表示，蘇巧慧已在臉書承認，去年曾有民眾致電服務處陳情假釋案，助理也曾致電矯正署了解案情，但矯正署正式公函卻稱未接獲任何民代書面或致電關心，「到底是蘇巧慧委員說謊，還是法務部矯正署說謊？」江怡臻指出，民代接獲陳情時，一定會詢問陳情者身分、案件內容及希望獲得何種協助，並留下紀錄。蘇巧慧辦公室怎麼會在致電前，連對方涉及什麼案件都不知道？完全不符合一般民代服務處接受陳情的常理。江怡臻更質疑，徐男先前假釋申請遭駁回，卻在蘇巧慧辦公室致電後獲准假釋，若事前知道案情，是否涉及關說？若不知道，又為何要致電詢問？江怡臻最後指出，昨日恰逢「國際終止婦女受暴日」，長期以「水獺媽媽」形象示人的蘇巧慧，卻在此時爆出假釋關說疑雲，涉及受害女童最基本的權益，呼籲蘇巧慧說清楚、講明白。