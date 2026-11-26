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卸任前大砍民生預算 12項經費遭歸零

千萬智慧公車站牌標案 遭疑護航特定廠商

東區市場預算從5.1億增至14億 聯盟籲鄭朝方說明

國民黨立委葉元之與「還我乾淨新竹聯盟」成員、竹北市民代表候選人黃郁雯、陳冠宇、張益豪，今（26）日召開記者會，質疑民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方在卸任前，大幅刪減明年度教育、文化及民生經費，21項延續性關鍵預算合計減列1億3266萬元，更有12項預算歸零。此外，聯盟也針對智慧公車站牌千萬元標案提出質疑，要求鄭朝方在選前說清楚、講明白。葉元之表示，鄭朝方在卸任前大砍市政建設、教育、民生及藝文經費，勢必影響竹北長遠的市政規劃。此外，鄭朝方任內爆發家族干政、公務車私用、千萬元裝潢市長辦公室及疑似護航特定廠商等爭議，至今仍未清楚回應，呼籲鄭朝方在選前最後2天給市民交代。黃郁雯指出，盤點竹北市公所116年度總預算，21項延續性關鍵項目合計減列1億3266萬元，其中12項預算歸零。國中小緊急安全修繕工程補助從600萬元減至300萬元，身心障礙兒童發展諮詢服務經費則全數刪除，但鄭朝方11月2日才提出將早療服務擴大至全新竹縣13鄉鎮市的政策，質疑其說法與作為不一。黃郁雯表示，傳統市場及基層攤商行銷經費合計400萬元也全數歸零，藝文及地方活動經費大幅縮水，原訂8000萬元的道路廊道改善計畫、社群媒體行銷費用也遭全數刪除。針對民進黨竹北市長候選人稱，預算調整是交接期回歸常態性基礎規模、保留財政空間給下一任首長，黃郁雯反問，難道間接承認鄭朝方過去2年預算是浮編亂花？更批評鄭朝方將市政預算當成個人政治籌碼。張益豪指出，民進黨籍竹北市民代表范格菱曾於2023年2月16日傳訊給鄭朝方，提及智慧公車站牌POC（概念性驗證）事宜，內容涉及鄭朝方胞兄鄭朝瀚及轉達廠商問題，質疑民代協助市長胞兄介入市公所標案。張益豪表示，依據POC智慧城市場域示範制度，示範期至少須滿1年，並經過KPI檢討，才能決定是否擴大辦理。然而，竹北市公所2024年3月宣布啟動智慧公車站牌示範計畫，同年7月便公開招標1000萬元的建置開口契約，10月正式決標，得標廠商與參與示範的廠商均為亞旭電腦。張益豪質疑，示範期未滿1年便招標，是否涉及「先射箭再畫靶」、護航特定廠商？且標案決標至今已逾2年，智慧公車站牌仍未普及，市公所卻宣傳講求美學的「星際公車候車亭」，呼籲鄭朝方正面回應家族干政、採購程序及建置成效等3大疑問。陳冠宇表示，聯盟自今年9月起陸續提出市政質疑，鄭朝方多以不回應或抹黑來面對，包括公共設施大肆落款、家族干政及胞兄遭控霸凌下屬等爭議。陳冠宇指出，延宕已久的竹北東區市場原訂以5.1億元動工，鄭朝方上任後解約賠償2200萬元，預算更增至14億元，卻未充分對外說明。此外，鄭朝方也遭質疑挪用竹北市民活動中心室內裝修經費，裝潢市長辦公室，導致活動中心至今仍無法全面啟用。陳冠宇最後喊話總統賴清德，民進黨以「清廉、勤政、愛鄉土」為榮，鄭朝方任內諸多爭議是否符合民進黨的精神價值？呼籲鄭朝方及其家族針對相關疑問，向新竹縣民說清楚、講明白。