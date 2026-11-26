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日本45歲男星高橋一生本月13日在東京本多劇場演出舞台劇《THE BEE》時發生意外，手部鮮血四濺，甚至有台下觀眾誤以為是劇組準備的假血，直到21日官方才證實他傷勢嚴重，確診為「開放性骨折」，已接受手術，但考量術後感染風險，必須靜養並長期追蹤傷勢，因此決定退出剩餘演出。劇組緊急找來52歲男星北村有起哉救火，舞台劇預定於今（26）日恢復公演，即使持票觀眾的場次沒有取消，也能因主演換人申請退票。根據日本媒體《體育日本》報導，一名13日到場觀看《THE BEE》的觀眾回憶：「高橋先生手上的血四處飛濺，甚至讓人以為是演出使用的假血，當時真的很擔心。」日本知名主播笠井信輔當晚也坐在觀眾席，透露自己看戲時完全沒有察覺高橋一生有異狀，事後才想起曾看見他的衣服沾有血跡。主辦單位NODA・MAP事後說明，高橋一生是在演出動作過程中發生無法預料的意外，導致手部受傷，經醫師診察後確認為開放性骨折，這類骨折可能伴隨骨頭穿出皮膚的情況，由於傷口與外界相通，感染風險也比一般閉鎖性骨折來得高。高橋一生術後經醫師評估，為避免感染等風險，需要靜養治療及長期追蹤，劇組與他本人、經紀公司協商後，決定以康復為優先，忍痛宣布換角。官方23日公布由北村有起哉接替演出，並取消24日、25日及29日共3場公演，隔天再度發布公告，宣布26日起所有場次，即使正常舉行，只要觀眾因演員更換而不願入場，皆可申請退票。至於高橋一生目前正在富士電視台播出的日劇《Political Pan》，他在劇中飾演執政黨的菁英議員，受傷消息傳出後，不少劇迷也擔心戲劇會因此開天窗，對此，經紀公司接受《體育日本》採訪時已明確回應：「拍攝已經結束。」不會影響後續播出。