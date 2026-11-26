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▲選戰倒數，4號候選人林霈涵發布最後一波政見圖卡，承諾追蹤市府工程進度與施工品質。（圖／競總提供）

▲林霈涵懇請，11月28日選舉，大家一定要團結，集中選票，堅定支持4號林霈涵，守住藍軍第二席。（圖／競總提供)

台中市議員東南區選戰進入倒數，4號候選人林霈涵發布最後一波政見圖卡，列出捷運藍線、建國北路二期拓寬、復興路改善等十大建設，承諾追蹤市府工程進度與施工品質。她也提出擴大敬老愛心卡用途、加碼育兒補助，以及活化舊城區等，讓東南區「脫胎換骨」，懇請鄉親11月28投票日，集中票源，唯一支持林霈涵，守住藍軍關鍵第二席。林霈涵提出的「東南區十大建設」持續監督，涵蓋捷運藍線、十甲公園、台中公園二期好宅、千城好宅、柳川第三期、細公葉兒一公園、福田再生水工程、建國北路二期、復興路改善及樹德國小活動中心等建設。林霈涵表示，在交通方面將關注捷運藍線施工安全與沿線交通配套，建國北路二期將追蹤道路拓寬、人行空間及排水改善，復興路則聚焦人行道、路口安全與車道配置。在公園與住宅建設方面，監督十甲公園第二期遊戲場完工及後續維護、台中公園二期好宅工程進度與入住規劃，以及千城好宅興建與社會服務設施，讓公共建設符合地方實際需求。林霈涵主張將敬老愛心卡使用範圍擴及指定藥局、運動中心及農漁會，並提出新設長照處、發展特色長照C據點。育兒方面，她提議成立婦幼發展委員會，加碼新手爸媽心理諮商、月嫂及準公共托育補助，並將育嬰留職停薪給付逐年提高至100%列為政策目標。在城市發展方面，林霈涵提出「星光計畫」點亮舊城區，以台中車站為核心，啟動「台中文化門戶計畫」，打造歷史與創意融合的文創聚落。同時，規劃活化新民街倉庫群，建置Live House音樂展演空間，帶動舊城區日夜經濟發展，並深化國際音樂祭交流，扶植在地樂團與音樂人才，讓文化創意成為城市發展的新動能。林霈涵強調，從政以來一向理性問政，端出爭取地方建設的成績單和政策牛肉，爭取選民的認同。因此，11月28日選舉，請大家一定要團結，集中選票，堅定支持4號林霈涵，守住藍軍第二席，市長支持3號江啟臣，二人攜手繼續為東南區打拚，讓東南區「蛻變」，打造更宜居，更美好的未來。