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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨宣布選前之夜喊卡，台北市長蔣萬安今（26）日表示，造勢場合封路在所難免，但一次封路四天比較少見，呼籲說明為何提前。對此，沈伯洋下午受訪時表示，搭建舞台、規畫醫療通道及維安都需要演練及彩排，「有可能彩排跟安全對他來說還好，所以速度快」。沈伯洋下午與吳思瑤、議員林世宗、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳和陳賢蔚展開士林、北投車掃，繼上午車掃出現許多力挺團隊的手舉牌，下午沿途民眾也持續關心選前之夜的安排，有人大喊「有你在的地方都是選前之夜」，還有人舉著「遇到熊要讓自己看起來更大，讓我們成為你的肩膀」、「我們不需要選前之夜，我們只需要選後比YA」等牌子，為沈伯洋加油打氣。沈伯洋說，看到大家的牌子感到很暖心，感謝大家理解、體諒團隊面臨的困境，但最重要的仍是28日出門投下重要的一票，至少能在當晚舉辦開票之夜。對於蔣萬安質疑為何要封路四天一事，沈伯洋說，蔣萬安選舉比較多次，應該知道，選舉不是只有搭舞台而已，還要規劃醫療通道、維安，因為各式各樣的人要來助講，維安非常重要。沈伯洋續指出，再來就是安全演練及彩排，「我們節目非常豐富，所以彩排對我們來說非常重要，有可能彩排跟安全對蔣來說還好，所以速度比較快，但對我們來講，我覺得這些東西一個都不能省」。