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CSIS點名沈伯洋意外崛起 已成台灣政壇具影響力角色

台灣地方選戰中國關注什麼？CSIS專家分析

2026「九合一」地方公職人員選舉倒數2天，這場選舉雖然屬於地方層級，卻被視為2028年總統大選前哨戰，各國媒體以及智庫也相當關注這場選戰的過程與結果，以及中國勢力對於這場選戰的影響。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者專家點出，北京當局也將密切關注此次選舉結果，藉此觀察台灣政治走向，並據以調整2028年總統大選前的對台策略。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員Emma Liu與Edgard Kagan撰文提到，台灣的地方選舉不應被過度簡化為對賴清德政府的單純信任投票，也不等同於美國的期中選舉。不同於總統大選聚焦於國家認同、兩岸關係與外交國防政策，地方選戰往往高度圍繞民生日常議題，例如經濟發展、就業與創造工作機會、基礎建設、公共服務、居住正義，以及候選人的施政表現。地方選舉也並非預測2028年總統大選結果的可靠指標，憑藉深厚的地方派系網絡與組織動員能力，國民黨歷來在地方選舉中表現多半較佔優，即便近年在總統大選中屢屢受挫亦然。2018年，國民黨在全台22個縣市長席次中囊括15席，但民進黨籍的總統蔡英文仍於2020年順利連任；2022年同樣的劇本再度上演，國民黨拿下14席縣市長，但2024年仍由民進黨的賴清德贏得總統大位。CSIS認為，這場選舉更適合用來衡量各政黨在邁向2028年總統大選過程中的氣勢消長、候選人實力、領導階層動態以及黨內健康度。儘管地方首長並不直接制定外交或國防政策，但他們掌握龐大的地方預算、地方人脈網絡與基層動員機制，這些都是任何政黨角逐中央執政權不可或缺的關鍵資產。CSIS也提到此次台北市長選戰，氣勢大振的民進黨候選人沈伯洋，已將原本相對非典型的參選模式，轉化為一場出人意料的草根運動；無論最終選舉結果如何，他都極可能持續在台灣政壇扮演具影響力的角色。至於在這場選戰中，中國方面又在關注什麼？CSIS專家分析，北京主要將台灣的地方選舉視為2028年總統大選的前哨指標，以及衡量台灣民眾對兩岸交流接受度的溫度計。北京將密切觀察選舉結果，從中尋找台灣政治態度轉變的跡象、不同兩岸路線政黨的實力消長，以及新興政治領袖的崛起。若國民黨表現強勢，北京很可能會將其解讀為台灣民眾對民進黨執政表現與兩岸立場的否定，同時視為對北京「胡蘿蔔與大棒」並用策略，以及與國民黨主席鄭麗文互動路線的肯定。這將為北京創造擴大宣傳其官方「統一」論述的契機。北京可能因此更有底氣推進其「融合發展」政策，擴大與台灣地方政府及政治人物的交流，並選擇性放寬對藍營執政縣市的經濟限制，同時適度降低軍事脅迫的力道。反之，若民進黨取得顯著進展，特別是在台北市長等指標性戰區有所斬獲，其強勁表現將對中國發出強烈警訊。隨著透過地方管道接觸與施展影響力的空間收窄，在經濟誘因政治效用遞減的情況下，北京在2028年總統大選前很可能會加倍釋放脅迫性訊號。然而，這並不意味著北京會完全收起「胡蘿蔔」。恰恰相反，無論哪個政黨在地方選舉中占上風，北京都將持續、甚至加大對國民黨內親中人士及小黨的戰略拉攏，因為這符合中國利用台灣政黨分歧、推銷自身政治敘事，以及爭取「台灣民心」的長期戰略目標。選舉結果也將影響北京對2028年總統大選的預期，國民黨若大獲全勝，將增強北京對藍營在2028年挑戰中央執政權的信心；但若國民黨大幅受挫，則會削弱北京對在野陣營在2028年勝選的期待。這將使北京在拿捏兩岸關係策略時面臨更複雜的盤算，包括如何在拉攏台灣在野黨與向民進黨中央政府施壓之間取得平衡。然而，整體來看，北京對台灣的長期戰略方針，不太可能取決於單一次地方選舉的勝負。