我是廣告 請繼續往下閱讀

九合一大選進入最後倒數階段，國民黨籍前6連霸新北市議員、同時也是穀保家商棒球隊創辦人的蔡明堂，今（26）日驚傳為了幫助參選新北市第3選區（三重、蘆洲）議員的兒子蔡政呈當選，涉嫌與辦公室主任張軒杰交付現金給無黨籍三重區中民里長候選人蔡美芬向里民買票。新北地檢署昨（25）日搜索競選總部等10處地點，當場查扣高達2715萬現金，複訊後向法院聲請羈押禁見蔡明堂等3人。消息曝光後，有網友隨即翻出蔡政呈本月初在社群平台上的拉票留言，當時他才信誓旦旦表示「父親從未收過一毛錢一份禮物」，如今爆出千萬賄選案，引來網友留言大酸「真讓人感動」。回顧本月6日，一名網友在Threads發文詢問三蘆區是否有候選人敢說自己「不收髒錢、來路不明的、沒有涉及黑幫」，當時蔡政呈親自現身留言區自薦，寫下：「你好，3號蔡政呈，我父親蔡明堂擔任六屆議員，從未收過一毛錢一份禮物，我也會秉持家訓，希望大家給我一個服務的機會！」面對原作者質疑「政治為什麼需要家訓？這又不是家族企業」，蔡政呈當時還進一步回覆解釋，因為貼文主題是清廉，自己身為新人「比起只說我做得到，不如跟大家提及父親連續六屆都保持的優秀形象，這樣我認為更有說服力」。未料事隔僅短短20天，蔡明堂便在選前關鍵時刻因涉嫌替兒子現金買票遭檢方聲押禁見，開始有眼尖網友翻出這串舊留言，並到留言區嘲諷：「你說你爸未收一毛錢，你爸為了你給大家錢，真讓人感動」。檢察官漏夜訊問後，認定蔡明堂、張軒杰與蔡美芬3人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，向新北地方法院聲請羈押禁見。針對父親捲入賄選風暴，蔡政呈今日對外回應表示「不清楚發生什麼事情，剛看新聞才知道」，強調尊重司法調查，既定拜票行程仍會照常進行。蔡明堂在三重地方政治實力深厚，早年曾任三重市民代表，隨後連任4屆台北縣議員及2屆新北市議員，在2022年宣布不再連任後交棒給兒子蔡政呈。在政治場外，蔡明堂於1995年接手東海中學青棒隊改組成立穀保家商棒球隊並親任總教練，培育出無數旅外與職棒球星，在體壇享有極高聲望。不料選前最後關頭卻因千萬現金賄選案遭聲押禁見，不僅重創蔡家政治聲譽，也讓昔日清廉與體壇推手的形象蒙上陰影。