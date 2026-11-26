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尼泊爾與中國邊境今年8月26日爆發毀滅性洪災，一座高海拔冰川發生崩塌，挾帶大量冰水、岩石與泥沙傾瀉而下，在尼泊爾境內引發該國史上最嚴重的自然災害之一。這場毀滅性洪災迄今已造成超過1400人罹難，另有逾5500人下落不明。隨著尋找失蹤者的任務已經變得無法實現，尼泊爾當局近日正式啟動程序，準備將這批失蹤者宣告為法定死亡。根據《法新社》報導，尼泊爾災害管理當局發言人凱西（Ram Bahadur KC）表示，「我們已著手核實失蹤者的詳細資料，正式啟動宣告其死亡的相關程序」。官方目前已發布公告，列出約4000名失蹤者名單，其中包括623名外籍人士，並公開徵求異議或資料更正。當局指出，隨著後續核實工作推進，名單仍可能進一步追加；一旦相關法律程序走完，政府預計將正式核發死亡宣告。這項行政推進的背後，源於尼泊爾上個月剛通過的修法。新法大幅縮短了災難失蹤者的法定死亡宣告等待期，從原先漫長的12年大幅調降至約6週。自災難發生以來，數百名搜救人員在堆積如山的泥淖與瓦礫中進行了長達數週的搜尋，但最終僅尋獲極少數生還者。且截至目前，當局僅能確認112具遺體的身分並交還家屬。由於遲遲無法取得正式死亡證明，許多罹難者家屬在申請政府撫卹金、辦理財產繼承過戶及處理其他法律事務上均陷入困境。在漫長的等待與絕望中，部分家屬甚至已先行替未能尋獲遺體的親人舉行了象徵性的火化儀式，以求心靈慰藉。