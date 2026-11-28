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▲醫師提醒，有些人可能會因為選情受到影響，進而跟親友產生衝突，陷入惡性循環。（示意圖／記者葉政勳攝）

2026年縣市長大選於本週六登場，每每選舉結果出爐總是幾家歡樂、幾家愁。專家提醒，若情緒上真的過不去時，像是出現低迷狀態超過2週且影響到工作、生活，導致無法上班等，甚至連帶飲食、睡眠也改變時，建議一定要找專業人士協助。政治立場上，每個人各有支持的對象，選舉結果出爐，心情上難免會受到影響。心理師藍挹丰受訪時提到，通常在選後1至2天的情緒會較為高張，仍屬正常。但她提醒，與親友之間也不要因為勝選或敗選，而去嘲弄對方。藍挹丰表示，若情緒上真的過不去，可能就需要尋求專業協助。她說明，若低迷狀態超過2週，且影響工作、生活等，出現無法上班、飲食和睡眠也無法如常，建議民眾要透過心理師或精神科醫師幫忙。三總精神科主治醫師葉啓斌則說，有些人甚至會因為選情或候選人受到批評時，心情也隨之忿忿不平，認為什麼事情都跟自己有關，反而卻沒做到好好照顧自身的身體或生活，更可能會後悔發言不慎，與家人產生衝突，也不停陷入惡性循環的迴圈。而因為選舉就診的民眾，葉啓斌指出，以年輕族群而言，男女比例並無太大差別；但對中年族群來說，以女性的受創會比較大。醫師說明，特別是安全感的問題，當預期沒有被認可時，就會產生嚴重或失落的感覺。葉啓斌表示，男性部分可能會因為自我感較強，認為自己的判斷是對的、別人是錯的，會出現激動或容易生氣，甚至產生人際互動、溝通的障礙。當有嚴重的情緒影響生活時，葉啓斌表示，可能是自控性出現問題，無法理性思考，就需要借助部分短時間藥物幫助，如狀態一直處於相當高漲，就可能會以情緒穩定藥物協助。