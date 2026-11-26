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▲ROBOROCK 石頭 掃拖機器人 #RREOVSC，省下3,500元。（圖／好市多提供）

▲TCL 75吋 QD-MINILED 顯示器 75A400M，省下8,000元。（圖／好市多提供）

▲MSI 17.3吋電競筆記型電腦 B2RWFKG-426TW，省下13,900元。（圖／好市多提供）

▲EUFY 三合一掃地機器人 E20 #T2070，省下2,000元。（圖／好市多提供）

▲ASUS 16吋筆記型電腦 X1652DA-0021S3501U，省下6,000元。（圖／好市多提供）

▲DREAME 追覓 洗地機 #H14 PRO，省下1,800元

▲JBL 便攜式派對藍芽喇叭麥克風 PARTYBOX ESSENTIAL2 PBM100。（圖／好市多提供）

▲LG PURICARE 360度空氣清淨機 #AS651DWHO，省下3,400元。（圖／好市多提供）

▲產銷履歷椪柑 2.4公斤，省下30元。（圖／好市多提供）

▲WANCHAI FERRY 灣仔碼頭 冷凍脆皮爆汁煎餃 高麗菜豬肉口味。（圖／好市多提供）

▲QUAKER 桂格 黃金麩片燕麥片 1.7公斤，省下50元。（圖／好市多提供）

▲台灣雞里肌肉真空包，每公斤省下50元。（圖／好市多提供）

▲KOH 純椰子水 250毫升 x 24瓶入，省下100元。（圖／好市多提供）

▲HAAGEN-DAZS 哈根達斯 濃醇雙享雪酥 623公克 共10入，省下170元。（圖／好市多提供）

▲AIRIA LIVING 旅行記憶棉頸枕，省下80元。（圖／好市多提供）

▲ORANGE HOUSE 橘子工坊 天然制菌除臭酵素洗衣膠囊 48顆 x 2袋入。（圖／好市多提供）

▲KUNDAL 塔羅香氛擴香組 320毫升 x 3瓶入，省下150元。（圖／好市多提供）

▲SILCOT 絲花 美顏洗臉巾 40張 x 8包入，省下120元。（圖／好市多提供）

▲SOLE E98+ 智能橢圓機，省下21,000元。（圖／好市多提供）

▲STAG PACIFICA 戶外乒乓球桌，省下6,600元。（圖／好市多提供）

▲KIDKRAFT 遊戲屋 SUNNY BLUFF PLAYHOUSE，省下4,100元。（圖／好市多提供）

▲NEW BALANCE 996 經典復古運動鞋 男鞋/女鞋，省下500元。（圖／好市多提供）

▲0.8 克拉圓形鑽石項鍊 18K白K金。（圖／好市多提供）

▲TANGYUE RESORT 湯悅溫泉會館 雙人一泊三食住宿券，省下1,400元。（圖／好市多提供）

好市多（Costco）黑色購物節優惠持續開跑，第五日精選優惠清單提前公開！有26款商品都納入特價清單，其中哈根達斯雪酥降價170元、NEW BALANCE 996經典復古鞋現省500元，還有MSI電競筆電大砍1萬3900元、18K白K金鑽石項鍊降價1萬7000元。《NOWNEWS》整理好市多黑五11月27日最新優惠清單，帶消費者一次掌握必買商品與折扣。◾ROBOROCK 石頭 掃拖機器人 #RREOVSC，省下3,500元（優惠期間：11/27～12/06） ◾BOSE 兩件式家庭劇院組 SOUNDBAR550+BASS MODULE500，省下9,000元（優惠期間：11/27～12/06）◾TCL 75吋 QD-MINILED 顯示器 75A400M，省下8,000元（優惠期間：11/27～12/06） ◾LG 65吋 QNED 顯示器 65QNED70BTA，省下5,800元（優惠期間：11/27～12/06）◾MSI 17.3吋電競筆記型電腦 B2RWFKG-426TW，省下13,900元（優惠期間：11/27～12/06）◾EUFY 三合一掃地機器人 E20 #T2070，省下2,000元（優惠期間：11/27～12/06）◾ASUS 16吋筆記型電腦 X1652DA-0021S3501U，省下6,000元（優惠期間：11/27～12/06）◾DREAME 追覓 洗地機 #H14 PRO，省下1,800元（優惠期間：11/27～12/06）◾JBL 便攜式派對藍芽喇叭麥克風 PARTYBOX ESSENTIAL2 PBM100，省下2,000元（優惠期間：11/27～12/06）◾LG PURICARE 360度空氣清淨機 #AS651DWHO，省下3,400元（優惠期間：11/27～12/06）◾產銷履歷椪柑 2.4公斤，省下30元（優惠期間：11/27～11/29）◾WANCHAI FERRY 灣仔碼頭 冷凍脆皮爆汁煎餃 高麗菜豬肉口味 400公克 x 4包入，省下110元（優惠期間：11/27～12/06）◾QUAKER 桂格 黃金麩片燕麥片 1.7公斤，省下50元（優惠期間：11/27～12/06）◾台灣雞里肌肉真空包，每公斤省下50元（優惠期間：11/27）◾KOH 純椰子水 250毫升 x 24瓶入，省下100元（優惠期間：11/27～12/06）◾HAAGEN-DAZS 哈根達斯 濃醇雙享雪酥 623公克 共10入，省下170元（優惠期間：11/27～12/06）◾AIRIA LIVING 旅行記憶棉頸枕，省下80元（優惠期間：11/27～12/06）◾ORANGE HOUSE 橘子工坊 天然制菌除臭酵素洗衣膠囊 48顆 x 2袋入，省下180元（優惠期間：11/27～12/06）◾KUNDAL 塔羅香氛擴香組 320毫升 x 3瓶入，省下150元（優惠期間：11/27～12/06）◾SILCOT 絲花 美顏洗臉巾 40張 x 8包入，省下120元（優惠期間：11/27～12/06）◾SOLE E98+ 智能橢圓機，省下21,000元（優惠期間：活動至11/29）◾STAG PACIFICA 戶外乒乓球桌，省下6,600元（優惠期間：活動至11/29）◾KIDKRAFT 遊戲屋 SUNNY BLUFF PLAYHOUSE，省下4,100元（優惠期間：活動至11/29）◾NEW BALANCE 996 經典復古運動鞋 男鞋/女鞋，省下500元（優惠期間：11/27～12/06）◾0.8 克拉圓形鑽石項鍊 18K白K金 VS2/I，省下17,000元（優惠期間：11/27～12/06）◾TANGYUE RESORT 湯悅溫泉會館 雙人一泊三食住宿券，省下1,400元（優惠期間：11/27～12/06）