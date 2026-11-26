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華南銀行穩健領航 財富管理與海外獲利表現亮眼

非銀行子公司獲利翻倍成長 集團共銷效益顯著

展望2027年！華南金聚焦3大成長動能 推進3年AI轉型藍圖

華南金控今（26）日舉行線上法說會，並公布今（2026）年截至10月底，自結累計稅後淨利達284.56億元，年成長26.85%，已提前超越去年全年獲利，每股稅後盈餘（EPS）達2.02 元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.76%，累計獲利、EPS及ROE均創歷年同期新高。對於明年股利政策，華南金總經理蕭玉美表示，投資人可樂觀期待明年股利發放優於去年，但原則上仍以現金股利為主，配發率70%上下。蕭玉美表示，核心子公司華南銀行持續扮演集團獲利引擎，前10月稅後淨利達230.77億元，年成長11.21%。受惠於放款餘額年增16%，以及淨利差（NIM）提升5個基本點（bp），帶動利息收益穩健走揚。財富管理業務更是成長強勁，前10月財管業務收入年增31%，推升整體手續費淨收益年增28%；其中，高資產客戶數已突破3700戶，年增83%，管理資產規模（AUM）更一舉突破3000億元大關，年增77%。此外，海外分行及國際金融業務分行（OBU）前10月獲利達49.41億元，年成長39%，對銀行整體獲利貢獻持續擴大。除銀行本業外，華南金非銀行子公司今年展現爆發性成長，前10月獲利年增高達131%，獲利貢獻占比攀升至22%，成為推升集團獲利創高的重要第二引擎。其中，華南永昌證券 受惠於承銷、複委託及數位金融業務拓展，前10月稅後淨利達43.61億元，年增163%；華南產險受惠於商業火險及工程險業務結構優化，核保利潤提升，前10月稅後淨利達17.45億元，年增24%。至於創投子公司前10月獲利創下歷年同期新高，資產管理公司（AMC）獲利亦較去年同期成長，集團多元獲利版圖更加穩固。同時，集團整合行銷綜效顯著發酵，截至10月底，共銷收益達34億元，年成長51%，有效透過跨子公司資源整合提升客戶滲透率。展望2027年，蕭玉美指出，全球經濟仍受貿易政策與市場波動影響，但AI與科技產業的持續投資將支撐台灣經濟成長。華南金控將審慎管理風險並掌握商機，聚焦「銀行業務」、「非銀行事業」及「集團整合行銷與AI轉型」3大成長動能，其中銀行將持續拓展優質授信、優化放款結構並強化中小企業授信；財富管理將深化高資產客戶經營以擴大AUM；海外金融則緊抓台商全球布局與跨境金融需求，擴大海外分行與OBU效益。證券將深化經紀、承銷、法人與財管業務，擴大複委託及數位金融；產險將深化商品與通路布局，建構產險生態圈，並持續發揮創投與AMC的專業優勢。集團整合行銷與AI轉型部分，結合AI精準行銷深化跨子公司合作，同時，因應「公股投信四合一整併案」，未來將結合整併後投信的規模與產品優勢，透過銀行與證券通路擴大手續費收入與共銷效益，增加轉投資收益，同時，華南金也正積極推動「未來三年AI轉型藍圖」，聚焦業務成長、營運效率及風險治理，將AI應用轉化為實質經營效益。