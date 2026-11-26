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路易莎明年1月再漲價！旗下平價餐飲也跟進 整體漲幅估3%至5%

▲路易莎今年1月6日才調整約90項商品價格，多數品項上漲5元，少數拿鐵冰沙及漂浮飲品則調漲15元，平均漲幅約5%。（圖／路易莎咖啡提供）

路易莎最快明年1月調價 咖啡漲5元搭三明治折5元

星巴克才因漲價爆發爭議，路易莎集團董事長黃銘賢今（26）日就表示，因應明年基本工資調升，集團全年人事成本預估增加6000萬元，路易莎咖啡最快也會於明年1月調價，旗下丹生炊事、玖仰也將跟進，整體漲幅約3%至5%。價格調整將搭配套餐折抵，例如咖啡漲5元、搭配三明治可折5元；白霧時光及青焰炭火熟成牛排則暫不調價。黃銘賢今日出席旗下健身品牌Selfroom台北大巨蛋店開幕活動時指出，明年基本工資調升後，集團不只要調整基層員工薪資，門市正職及管理幹部也會同步調薪，預估每月人事成本增加約500萬元，全年支出因此多出約6000萬元。除了人力費用，物流、工廠及上游供應商同樣受到薪資調整影響，相關成本將反映在原物料採購及配送費用上。黃銘賢坦言，門市營運成本已經「緊到不能緊」，加上咖啡期貨價格今年大漲70%至80%，電費也持續增加，餐飲業能自行吸收的空間有限，調整售價已成為維持營運的必要手段。針對這波價格調整，黃銘賢表示，路易莎咖啡最快明年1月開始調漲，實際品項與幅度仍在評估，整體漲幅預計約3%至5%，將低於今年1月的調整幅度。集團也不會單純全面提高價格，而是考慮透過單品調價搭配組合優惠，減輕消費者負擔。黃銘賢舉例，若一杯咖啡調漲5元，顧客同時購買三明治，就能再折抵5元，讓有搭配餐點需求的消費者降低實際支出。旗下其他餐飲品牌也將檢視售價，其中平價鍋物品牌丹生炊事、茶食品牌玖仰都已納入調價規劃，預計漲幅盡量控制在3%至5%。黃銘賢以丹生炊事平均客單價約400元為例，即使收取一成服務費，每位顧客也僅增加約40元收入，面對成本上升，調整價格的空間仍有限。至於白霧時光及青焰炭火熟成牛排，目前則傾向維持原價，短期內沒有明顯調漲計畫。至於近期台股震盪及星巴克調整去冰、低消等收費規定，是否為路易莎帶來轉單效益，黃銘賢表示目前並未觀察到明顯業績紅利，消費者仍以原本的品牌及消費習慣為主。