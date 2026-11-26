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▲前台灣大學校長管中閔近日也特別拍攝影片，公開推薦柯志恩。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（26）日宣布將已邀請多位律師成立「律師顧問團」，於選前至投開票當日，倘有任何違法抹黑、突發爭議及投票、開票過程進行全程法律蒐證與即時訴訟因應，誓言為高雄市民守住乾淨、公正的民主成果。柯志恩競選辦公室近日接獲大量熱心市民、志工與支持者的關切通報，紛紛提醒團隊務必提高警覺，防範選前關頭可能出現的各類惡意抹黑、造謠甚至是突發性政治奧步。柯志恩競選辦公室指出，回顧過去高雄歷次重大選舉，市民朋友心中仍記得多次因為選前「奧步操弄」，導致選舉在資訊不對稱、未及查證的狀況下一夜翻盤，重創台灣民主的歷史教訓。這種「先抹黑、硬栽贓」、「選前出賤招、選後”沒代誌”」的選舉歪風，早已讓國人深惡痛絕。柯志恩競辦表示，連日來掃街拜票與基層座談中，許多熱心民眾反覆叮嚀「一定要提防最後幾天的奧步」、「小心對方出怪招」。市民的憂心與提醒，反映出大家對乾淨選風的渴望，也凸顯出對特定陣營選戰操弄慣性的高度警惕。為捍衛這場選舉的公平正義，柯志恩競選辦公室已邀集多位具備豐富選罷法與訴訟經驗的專業律師，並請陳菁徽和林倩綺兩位委員坐鎮，組成高規格法律防線：首先是選前抹黑即刻提告，針對選前可能出現的深偽（Deepfake）影音、不實黑函、網路匿名造謠或突發性假事件，律師團將實施24小時輪值監控，凡涉及意圖使人不當選、加重誹謗等違法情事，一律以最快速度完成法律蒐證，第一時間提告，絕不姑息寬貸。針對開票爭議全程盯場，競辦指出，投開票日的投票秩序、開票計票程序，律師團將與各投開票所監票志工緊密連線。一旦發現選票認定爭議、計票瑕疵或任何違反選務作業規範之情事，律師團將立即到場應變、聲請保全證據，確保每一張神聖的市民選票都獲得正確且透明的計算。柯志恩強調，高雄是一座熱情、善良且具備高度民主素養的城市，市民值得一場堂堂正正、以政策願景與城市發展為主的良性競爭。面對鋪天蓋地的政治耳語與潛在奧步，柯志恩團隊絕不退縮，更不會隨之起舞，而是以最強大的法律後盾與制度防線，守護每一次公平投票的權利。柯志恩競選辦公室呼籲全體高雄市民，成為民主選舉最堅定的守護者與見證者。若發現任何疑似發放黑函、買票賄選、散布假訊息等不法行為，請立即向競選總部或檢警單位檢舉。讓我們用手中的選票，向奧步說「不」，用正向與堅定的力量，共同迎接高雄嶄新的未來。另外，前台灣大學校長管中閔近日也特別拍攝影片，公開推薦柯志恩，並回顧2018年台大校長遴選案期間，柯志恩在立法院為大學自治仗義執言的往事，分享自己佩服柯志恩的原因。柯志恩則透過臉書發文表達感謝，並透露管中閔將受邀出席明天於高雄輕軌夢時代站旁舉辦的選前之夜。