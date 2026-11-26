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封路4天誰決定？蔣萬安：都是沈陣營提出的規劃

路權結果1個月前就知道 蔣萬安：不希望成為選戰議題

吳思瑤昔喊「下回請早」 蔣萬安：她講得也沒錯

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日在仁愛路舉辦選前之夜，卻因提前封路搭設舞台引發民怨，昨（25）日深夜緊急宣布取消實體活動。沈伯洋競選總幹事吳思瑤今表示，封路天數及交通管制都是與市府協商後的結果，也尊重市府建議。對此，台北市長蔣萬安下午受訪直言，封路4天是沈陣營對於選前之夜的整體規劃，並反問「市府敢不同意嗎？如果今天不同意沈委員選前之夜相關的申請、規劃，那外界會怎麼說？」蔣萬安今下午展開內湖、南港區車隊掃街，並由立法院長韓國瑜陪同拜票。針對吳思瑤稱封路天數、範圍及交通管制都是與市府協商後的結果，蔣萬安受訪時表示，「沒有，要封路4天，也是他們對於選前之夜整個規劃，那市府敢不同意嗎？」蔣萬安反問，「你們想想，我們如果今天不同意沈委員選前之夜相關的申請、規劃，那外界會怎麼說？」他強調，市府一定保持行政中立，對於各陣營提出的條件，都會盡可能滿足，希望各陣營在選舉最後階段一切圓滿進行。媒體再追問封路天數是否由沈陣營主動提出？蔣萬安再次強調，是他們的規劃。針對願意讓出市府路供沈伯洋舉辦選前之夜，蔣萬安表示，事情發展得很快，在得知沈伯洋團隊取消選前之夜後，團隊也立即表達願意取消原訂開票活動，將市府路讓給沈伯洋使用，希望選戰最後關頭一切圓滿，讓雙方都不留遺憾。蔣萬安也指出，相關路權申請結果早在1個月前就已確定，雙方陣營也都知情，若有相關活動規劃，其實有充分時間可以溝通協調，不希望到了選戰最後階段，路權爭議才成為選戰議題。至於投票當天的開票活動如何舉行，目前團隊仍在討論，尚未定案。此外，外界質疑蔣陣營是否透過特殊方式快速取得凱道路權，蔣萬安否認，並表示過往各陣營申請路權都是分秒必爭，無論是民進黨總統選舉或4年前台北市長選舉，也都有不到1秒就取得路權的情況。至於25日、26日北平東路路權究竟由誰借走，蔣萬安則說，目前仍在了解當中，尚無最新進度。吳思瑤4年前曾在路權爭議中對藍營喊出「下回請早」，如今遭外界質疑雙標。蔣萬安對此表示，「她講得也沒錯」，就是依照相關規則申請，只要符合規定，本來就是選舉過程的一部分，「我想她上次也是這樣的說法」。