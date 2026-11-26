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▲孫藝真被發現青龍獎下班披著玄彬的外套。（圖／翻攝自X）

韓國演藝圈夫妻孫藝真、玄彬昨（25）日受邀出席青龍獎，身為上屆影帝影后的兩人，觀眾都相當期待他們可以台上合體，沒想到主辦安排他們跟昔日情人同台，孫藝真牽著《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅登場，玄彬則和《我叫金三順》鄭麗媛搭檔，雖然舞台上放閃失敗，不過孫藝真被發現披著玄彬的外套下班，閃瞎許多粉絲。依照青龍獎過往傳統，主辦都會邀請前一屆影帝影后一起同台，而玄彬、孫藝真夫妻就是去年的得獎者，因此大家非常期待他們同框，沒想到兩人居然各自牽著不同男女上場，孫藝真跟丁海寅《經常請吃飯的漂亮姐姐》CP合體；玄彬則是同框《我叫金三順》鄭麗媛。雖然台上沒能跟玄彬一起同台，不過孫藝真被發現典禮結束準備離場時，身上一直披著一件黑色西裝外套，甚至在保母車上也都穿著，而這件衣服經過粉絲來回對比下，發現就是玄彬出席典禮時所穿的西裝外套，偷偷共享衣服卻不張揚反而閃瞎粉絲。孫藝真和玄彬一起合作《愛的迫降》假戲真做變真夫妻，婚後生下一個兒子，雖然過去早就合作過電影，不過孫藝真過去都只把玄彬當成「很好的人」，直到《愛的迫降》拍到第三集之後才把玄彬當異性看，而兩人也順利在電視劇結束後修成正果，結為連理。