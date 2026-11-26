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天后aMEI張惠妹自去年底台東跨年晚會後，在台神隱近11個月，今（26）日終於帶來好消息，宣布將於明（27）日推出全新單曲〈不情之請〉，緊接著12月將受邀參與建中校慶演出，明年初更會出席台積電40週年內部員工活動擔任壓軸嘉賓。隨著2026年進入尾聲，不少歌迷也好奇她今年跨年是否開唱？對此，經紀人稍早回應《NOWNEWS今日新聞》證實：「目前跨年沒有演出計畫。」至於下個月適逢aMEI出道30週年，是否會啟動新巡演或重返台北大巨蛋？經紀人則低調表示：「明年目前就是台積電活動的邀約。」看來粉絲想聽演唱會還得再等等。aMEI結束台東跨年演出之後，今年只接了2個大陸音樂節，就連單曲〈我的存在就是愛你〉入圍金曲獎也未現身典禮，生活相當低調。今日aMEI終於宣布明日將推出全新單曲〈不情之請〉，經紀公司同步透露，她將於12月參與建中校慶演出，明年初則會出席台積電40週年的員工活動並擔任壓軸演唱嘉賓，有望重返大巨蛋開唱。隨著2026年進入尾聲，回顧去年aMEI擔任台東跨年晚會總製作人，憑藉高水準演出獲得全網一致好評，更獲封「全台最強跨年」，也讓不少歌迷高度期待她今年會留在哪個縣市陪大家倒數。不過，經紀人稍早回應《NOWNEWS今日新聞》證實：「目前跨年沒有演出計畫。」此外，今年12月適逢aMEI出道滿30週年，外界也好奇她是否會啟動全新巡演，或重返台北大巨蛋開唱？經紀人同樣低調回應：「明年目前就是台積電活動的邀約。」事實上aMEI已9年沒有推出新專輯，上張專輯是2017年推出《偷故事的人》，因此讓粉絲們不斷敲碗，日前愛徒葛西瓦透露錄音室預定表上有aMEI的名字，也有看到對方進錄音室，直呼：「我覺得她應該會發專輯。」不過在新專輯之前，全新單曲〈不情之請〉將於明日上線。