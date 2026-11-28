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2026九合一選舉登場，桃園市第一選舉區出現一名姓名長達16字的候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，光是名字便引發高度討論。她原為前JKF女郎、寵物美容師及網紅「Angela寶7」，今年改名後以無黨籍身分投入桃園市議員選舉，抽中12號，幕後推手正是網紅「小商人」。這也不是小商人首次採用改名參選的策略，4年前他便曾力挺電競主持人顏翎熹投入嘉義市議員選舉，便建議改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」最終成功將人送進議會。「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」本姓王，過去使用「Angela寶7」之名活動，曾是JKF女郎，也從事寵物美容及經營寵物相關事業。她今年9月身穿古裝前往桃園市選委會，以全新姓名登記參選桃園區市議員，當時一度因缺少戶籍謄本，趕往戶政事務所補件後才完成程序。她解釋改名象徵自己「穿越回來糾正世襲」，長串姓名最後的「佀廣洋」，則與同選區另一名候選人佀廣洋同名。小商人先前公開徵求桃園區王姓人選，希望透過改名投入選舉；佀廣洋面對媒體詢問則表示，每個人都有參選權利，予以尊重。這套「改名參選」策略並非首次出現。2022年地方選舉，小商人便曾力挺電競主持人及直播主顏翎熹投入嘉義市東區議員選戰；她當時改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並以無黨籍身分參選。顏翎熹過去曾主持《楓之谷》、《戰艦世界》及《傳說對決》等電競、遊戲活動，憑藉亮眼外型、主持口條及網路聲量獲得關注。她主打性專區、性教育及性健康管理等政見，最終拿下2813票，第一次參選便成功當選嘉義市議員。顏翎熹就職滿一年後宣布改回本名，強調雖然姓名改變，推動性教育及相關政策的理念並未改變。如今她再度投入選戰、尋求連任，4年前的特殊參選方式也因桃園出現16字姓名候選人，再次成為話題。王妃表示此次參選不會對外募款，也不會開設政治獻金專戶；若取得選舉補助款，將全數捐給流浪動物團體，未來則計畫透過短劇宣傳政見。她的選舉公報也延續古裝穿越風格，提出育兒津貼、動物保護及桃園觀光等政策。4年前顏翎熹靠著特殊姓名與網路聲量成功進入議會，如今小商人的改名參選模式移師桃園，能否再次把網路話題轉換成實際選票，也成為這場桃園市議員選戰的另類看點。