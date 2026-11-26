如何在蔬食生活中兼顧營養、美味與運動需求，並在日常落實永續？由灃食公益飲食文化教育基金會主辦、實踐大學協辦的「2026灃食永續飲食國際論壇」，將於12月16日在實踐大學國際會議廳登場，以「飲食新典範：共創健康與永續的未來」為主題，邀請臺灣、新加坡跨領域講者交流分享。即日起至12月7日可免費報名，歡迎關心健康、蔬食、運動與永續議題的民眾參與。
灃食深耕飲食教育，本次以「蔬食」作為認識與實踐永續飲食的入口，邀請灃食基金會董事長暨執行長林芳燕、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男醫師、陽明春天總經理林璟斈，以及新加坡全植物飲食推廣者暨健身教練Luke Tan，透過教育、醫療、餐飲與運動領域的專業觀點與實務經驗，回應民眾對蔬食的疑問，為兼顧自身需求與環境友善的飲食選擇提供參考。
林芳燕將以「從小餐與 營養我們的未來」為題，分享如何讓孩子從認識食材、動手料理到品嘗，發現蔬食的多樣與美味，並練習從營養、食物來源及環境影響等面向思考「為什麼這樣吃」。透過餐桌上的參與，逐步培養自主判斷與選擇的能力，讓蔬食成為日常飲食中更熟悉、也更願意嘗試的選擇。
調整飲食前，也需要理解自身的健康與營養需求，林名男醫師將以「長壽科學：醫療視角下的蔬食選擇」為題，從醫療與健康科學的角度，說明飲食與健康的關係，以及選擇蔬食時應留意的營養需求與個人條件，為日常飲食調整提供參考。
林璟斈則以「從臺灣走向國際，蔬食餐飲的美味創新與永續經營」為題，分享臺灣蔬食餐飲的創新與跨文化經驗，從食材、風味到用餐體驗，探討如何吸引更多人認識蔬食，並將永續理念融入餐飲實踐。
對有運動習慣的民眾而言，飲食如何配合訓練，也是嘗試蔬食時關心的問題。Luke Tan將以「植物性飲食與運動，從飲食安排到訓練實踐」做為主題，透過自身飲食轉變與訓練經驗，分享如何將植物性飲食融入運動生活。
論壇後，灃食將與實踐大學合作，整合國際趨勢、相關研究與講者經驗，編製《2027永續飲食未來趨勢與行動實踐白皮書》，將專業知識轉化為飲食觀念與行動建議，提供民眾採買、料理的參考，也為學校飲食教育與餐飲業的永續實踐提供方向。
灃食公益飲食文化教育基金會由頂新和德基金捐助成立，致力推動健康與永續飲食。基金會捐助人代表魏應充長期關注環境永續議題，本次論壇延續這份關懷，透過國際經驗與臺灣實踐的交流，讓民眾從日常餐桌出發，將健康與永續化為具體行動。
論壇將於12月16日（三）下午2時至4時40分舉行，下午1時30分開放入場，地點為實踐大學國際會議廳（臺北市中山區大直街70號）。活動免費、名額有限，報名至12月7日（一）晚間11時59分截止，歡迎關心健康、蔬食、運動與永續議題的民眾參與。
報名及活動資訊：https://p.accu.ps/9uyfuc
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林芳燕將以「從小餐與 營養我們的未來」為題，分享如何讓孩子從認識食材、動手料理到品嘗，發現蔬食的多樣與美味，並練習從營養、食物來源及環境影響等面向思考「為什麼這樣吃」。透過餐桌上的參與，逐步培養自主判斷與選擇的能力，讓蔬食成為日常飲食中更熟悉、也更願意嘗試的選擇。
調整飲食前，也需要理解自身的健康與營養需求，林名男醫師將以「長壽科學：醫療視角下的蔬食選擇」為題，從醫療與健康科學的角度，說明飲食與健康的關係，以及選擇蔬食時應留意的營養需求與個人條件，為日常飲食調整提供參考。
林璟斈則以「從臺灣走向國際，蔬食餐飲的美味創新與永續經營」為題，分享臺灣蔬食餐飲的創新與跨文化經驗，從食材、風味到用餐體驗，探討如何吸引更多人認識蔬食，並將永續理念融入餐飲實踐。
對有運動習慣的民眾而言，飲食如何配合訓練，也是嘗試蔬食時關心的問題。Luke Tan將以「植物性飲食與運動，從飲食安排到訓練實踐」做為主題，透過自身飲食轉變與訓練經驗，分享如何將植物性飲食融入運動生活。
論壇後，灃食將與實踐大學合作，整合國際趨勢、相關研究與講者經驗，編製《2027永續飲食未來趨勢與行動實踐白皮書》，將專業知識轉化為飲食觀念與行動建議，提供民眾採買、料理的參考，也為學校飲食教育與餐飲業的永續實踐提供方向。
灃食公益飲食文化教育基金會由頂新和德基金捐助成立，致力推動健康與永續飲食。基金會捐助人代表魏應充長期關注環境永續議題，本次論壇延續這份關懷，透過國際經驗與臺灣實踐的交流，讓民眾從日常餐桌出發，將健康與永續化為具體行動。
論壇將於12月16日（三）下午2時至4時40分舉行，下午1時30分開放入場，地點為實踐大學國際會議廳（臺北市中山區大直街70號）。活動免費、名額有限，報名至12月7日（一）晚間11時59分截止，歡迎關心健康、蔬食、運動與永續議題的民眾參與。
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