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民進黨台北市長候選人沈伯洋原定27日晚間在仁愛路舉辦「市民之夜」，卻因舞台提前搭設造成交通壅塞，引發民怨後，緊急決定連夜拆除舞台、取消實體活動。對此，醫師杜承哲痛批「有這麼鴨霸的事情！」直指蔣萬安手上有3條路，但也只有1場活動，話鋒一轉，他反讚沈伯洋為了市民交通，連選前之夜也可以取消，「他是有彈性的，不是講不聽的」。杜承哲指出，蔣萬安選擇在凱道舉辦選前之夜，連沒有打算使用的市府路也申請借用，而北平東路同樣遭人借走，蔣萬安則表示「要去了解是誰借的」。在多處場地無法使用的情況下，沈伯洋最後只剩仁愛路可以選擇，原本已盡可能設法降低對交通的影響，但因市府廣場不得使用，舞台必須往後退，實際搭設後仍明顯影響交通，最終只能宣布取消。杜承哲也將矛頭指向蔣萬安，質疑對方手上有3條路，但也只有1場活動，怒嗆：「有這麼鴨霸的事情！！！」所以現在蔣萬安「卡路」，成功卡掉沈伯洋選前之夜，恭喜他們贏了。不過，他提到，為了市民交通，沈伯洋寧可取消選前之夜，「這將是一個不會為了自己而硬幹到底的市長，他是有彈性的，不是講不聽的」。此外，杜承哲表示，自己查閱資料後發現，近30年來，類似情況其實相當罕見，2004年總統大選曾因「槍擊事件」取消選前之夜；2024年賴清德則因考量週五下班尖峰時段交通，將活動場地改至安平林默娘公園。杜承哲最後強調，11月28日是台北市民爭取好市長的日子，選舉不只是誰輸誰贏，更重要的是市民如何為自己贏得最好的市長。