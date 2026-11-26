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在經歷長途飛行後，最令人不耐的事莫過於在行李提領區看著行李轉盤乾等，究竟有無方法讓自己快那麼一點點拿到行李箱，避免行李箱最後上盤？國外資深地勤透露，其實行李箱的外型真的有很大的影響。根據《Travel＋Leisure》報導，資深機場行李搬運人員喬丹（Benjamin Jordan）表示，想要提高提早領到行李的機率，建議「善用航空公司的優先行李服務」，並稱這是「最可靠的方法」。各家航空公司的規定不盡相同。「無論是成為高階酬賓會員、刷航空公司聯名卡，還是購買票價較高或較高級的艙等，都取決於你搭乘哪一家航空。即使掛了優先行李牌也不能保證萬無一失，但差別在於，與其他任何『小撇步』不同，一旦航空公司未能兌現優先處理的承諾，你至少有機會追究他們的責任。」如果沒有購買或享有這項服務，又想要讓自己的行李趕快上行李盤，可以怎麼做？喬丹透露了一個業界內幕，能避免你的行李成為最後一件被送出來的，就是使用尺寸標準、外觀低調的行李箱。喬丹指出，「」；他表示，「當行李搬運員把行李放上轉盤輸送帶時，會向行李服務人員通報『最後一件行李』的外觀特徵，好讓大家確認所有行李都已順利通過輸送系統」。他提到，常見的黑色滾輪行李箱很少被選中，相反地，「搬運員往往會挑一個顏色鮮豔，甚至印有特殊圖案的行李箱，利用它的獨特性，作為輸送帶上最完美的壓軸標記。」