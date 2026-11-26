我是廣告 請繼續往下閱讀

上週末，美國麻薩諸塞州彩券局（Massachusetts Lottery）在社群媒體上分享一張溫馨照片，幸運得主維拉斯奎茲－莫拉萊斯（Ariel Velasquez-Morales）面帶微笑，雙手緊握著一張面額100萬美元（約新台幣3200萬元）的支票。當時網友紛紛湧入留言祝賀，甚至有人寫下「希望他能實現所有夢想」。然而，這份喜悅並未持續太久，本週二，他就在當初購買中獎刮刮樂的東波士頓（East Boston）社區，遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕，準備被遣送出境。根據《CNN》報導，ICE指出，這名薩爾瓦多籍男子已在美國非法居留超過十年，目前正被拘留並面臨遣返程序。ICE公共事務助理局長博克（Micah Bock）在宣布逮捕消息的新聞稿中更嘲諷說，「看來他的好運已經用光了」。據了解，維拉斯奎茲－莫拉萊斯當時在當地一家雜貨店花了10美元購買了一張刮刮樂。彩券局表示，他在刮開的第一個填字謎題中便成功對中11個單字，幸運抱走百萬大獎。ICE透露，他選擇一次性領取現金，稅前可獲得65萬美元，但目前尚不清楚這筆鉅額獎金後續將如何處置。根據麻州彩券規定，購彩者無須具備該州合法居民身分即可參與，但購買或兌獎時必須年滿21歲且人位於麻州境內。目前尚不清楚是否正是領獎照片被公開後，引起了執法單位的注意。針對究竟是什麼線索促使此次逮捕行動，以及維拉斯奎茲－莫拉萊斯目前被關押在何處，ICE拒絕回應《CNN》的提問；《CNN》目前也無法確認他是否已聘請委任律師。根據ICE發布的聲明，維拉斯奎茲－莫拉萊斯於2013年歐巴馬政府執政期間，從德州格蘭德河谷（Rio Grande Valley）非法入境美國。當時邊境巡邏隊員向他發出出庭通知書，要求他向移民法官報到，並提供免費法律服務機構名單後便將其釋放進入美國境內。聲明指出，「司法部移民法官已於2014年下令將維拉斯奎茲－莫拉萊斯驅逐出境，但他仍非法滯留美國」。這起逮捕案發生之際，美國總統川普（Donald Trump）正主導大規模移民打擊行動，兌現其發動「美國史上最大規模遣返行動」的競選承諾。在川普的第二個任期內，執法重心已從邊境轉向美國內陸，強硬的搜捕手段成為ICE擴大拘留行動的鮮明標誌。截至2026年7月，ICE拘留人數已逼近6萬6000人，較川普前一年上任時暴增近70％。不過，在共和黨於期中選舉遭遇慘敗後，川普近日曾公開質疑這些強硬執法手段是否過於嚴厲且不得人心；但他是否會對移民政策做出重大調整，仍有待觀察。