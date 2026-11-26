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天后張惠妹（阿妹、妹神）去年站上台東跨年演唱會演出、並推出雙單曲，此後便幾乎銷聲匿跡，最近一次發文為本月初，即宣傳愛將葛西瓦的新歌，連調酒師男友Sam（姚善鏞）都戲稱她是「失蹤人口」，虧說「張小姐快點上班啦」，所幸阿妹今（26）日宣布27日推出新歌，以及12月唱進建中校慶、明年初登上台積電活動的消息，讓妹迷大為欣喜。阿妹去年底擔任台東跨年晚會總導演和演出歌手，線下、線上共吸引約40萬人朝聖，她也在跨年夜當天無預警上架數位雙單曲〈我的存在就是愛你〉與〈你的存在就是愛我〉，並在現場演唱新歌，讓妹迷聽得如癡如醉。不過跨年演唱會後，阿妹便開始休長假，粉專停更長達近一年，直到本月3日，她才突然上傳徒弟葛西瓦的新歌〈失蹤人口〉MV，寫下：「14年前見到你從一開始的沒自信，到現在看到你，至今仍然一直沒有放棄對音樂的熱愛，也越來越清楚自己想要表達什麼，真的很替你開心，真心以你為榮。」替愛徒宣傳新作品。有趣的是，阿妹的男友Sam隨後開玩笑在IG放上女友的照片，笑稱已經9年沒發正規專輯的阿妹也算是歌壇的「失蹤人口」，甚至還曾發文催促「張小姐～你快點上班啦」，沒想到，幾天後台版影集《我們的藍調時光》釋出預告，片尾流洩出極具辨識度的嗓音，讓妹迷一聽就認出是阿妹，感動直呼「起雞皮疙瘩」、「終於找到阿妹、要出來營業了」。而今天阿妹終於正式宣布新動向，首先是將於11月27日推出全新單曲〈不情之請〉，再來是經紀公司證實，阿妹受邀於12月參與建中校慶演出，與學生近距離互動，此外，阿妹明年初也將於台北大巨蛋出席台積電40週年內部員工活動，並擔任壓軸嘉賓，一連串好消息讓妹迷興奮不已。