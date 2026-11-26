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📍2026年黑豹旗4強賽程

日期 時間 對戰 場地 11月27日 10：00 平鎮高中 vs 穀保家商 新莊球場 11月27日 13：00 臺南海事 vs 北科附工 新莊球場

2026第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球賽8強戰今（26）日持續在新莊球場進行，臺南海事靠著投手邱丞軒、劉羽綸聯手壓制，加上打線把握得分機會，以9：2擊退西苑高中，隊史首度闖入4強賽。北科附工則是開賽就從臺北陽明高中手中打下7分，搭配梁畯閎5局好投，以11：0「扣倒」對手，睽違12年再踏入4強行列。今年黑豹旗4強全數出爐，可以說是「大洗牌」，明（27）日將由穀保家商對決平鎮高中、北科附工對決臺南海事。臺南海事在本屆黑豹旗寫下驚奇，16強賽以3：1險勝去年亞軍羅東高工，今日在8強賽碰上中部強權西苑高中。臺南海事開賽先發制人，蔡政諭把握得點圈有人的情況下敲出安打，助隊先馳得點。2局下臺南海事把握西苑換投，打線火力串聯，加上對方保送、失誤，一口氣灌進6分奠定勝基。臺南海事先發投手邱丞軒此役主投3.2局失2分，劉羽綸後援3.1局無失分，2人聯手壓制西苑打線，最終以9：2輕取西苑，強勢闖入4強，身為非傳統強權，臺南海事寫下創隊以來首度打入黑豹旗4強賽的最佳成績。第二場比賽由北科附工交手臺北陽明高中，開賽北科附工就發動攻勢，靠著串聯安打、加上對手5次保送以及守備失誤攻下7分，5局上又趁亂添加2分，6局上北科附工把握對方保送連發，追加2分取得扣倒條件，加上先發投手梁畯閎5局僅被敲1安的好投，終場以11：0扣倒對手，繼2014年第2屆賽事後，再度闖入4強賽。今日兩場比賽結束後，本屆黑豹旗4強球隊也全數出爐，除了平鎮高中持續卡位，另外3隊可以說是「大洗牌」，高苑工商、羅東高工、臺東體中都在今年提前出局，取而代之的是穀保家商、北科附工以及臺南海事。4強賽將於明日開打，由穀保家商對決平鎮高中、北科附工對決臺南海事。