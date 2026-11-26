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LINE每天平均開啟14次！近9成認是最常使用App

▲《2026 LINE用戶使用行為分析》調查顯示，88%受訪者認同LINE是每天最常開啟的App，平均一天開啟14次，更有2成每天開啟31次以上。（圖／LINE提供）

LINE官方帳號突破360萬個！用戶平均加入17個

2026年LINE用戶使用行為調查一覽：

LINE將推3大AI代理服務

▲LINE最新調查顯示，53%受訪者會利用AI整理商品資訊、比較優缺點或取得購物推薦，另有36%會透過AI客服或購物助理查詢訂單、完成下單。（圖／LINE提供）

LINE今（26）日公布《2026 LINE用戶使用行為分析》，研究發現LINE在台灣滲透率高達93%，有88%受訪者認同LINE是手機中一天開啟次數最多的App，平均每天開啟14次，更有2成受訪者每天開啟31次以上。此外，LINE官方帳號在台灣已累積突破360萬個，未來也將導入AI代理服務，讓民眾透過聊天室就能取得即時協助，甚至完成預約等日常需求。LINE在台灣深耕15年，早已從單純的通訊軟體，延伸至購物、支付、送禮及各式生活服務。根據最新調查顯示，LINE在台灣滲透率達93%，88%受訪者認同LINE是手機中一天開啟次數最多的App，平均每天開啟14次，更有20%受訪者每天開啟31次以上。除了與親友聊天、通話，民眾也越來越習慣透過LINE與品牌互動，目前LINE在台灣已累積超過360萬個官方帳號，調查發現，受訪者憑印象回想，平均加入17個官方帳號，較去年增加7個，除了希望第一時間收到品牌優惠資訊，也有84%受訪者認為，官方帳號同時提供資訊及客服功能，更符合自身需求。LINE在台灣滲透率達93%。88%認同LINE是每天開啟次數最多的App。每天平均開啟LINE達14次。20%每天開啟LINE達31次以上。平均回憶加入17個官方帳號，較去年增加7個。84%認同官方帳號整合資訊及客服更符合需求。AI也逐漸改變民眾的購物習慣，調查發現，53%受訪者會利用AI整理商品資訊、比較優缺點或取得購物推薦；另有53%認為AI客服能提供24小時協助、提升客服效率，36%則表示會使用AI客服或購物助理查詢訂單狀態或完成下單。看準AI服務需求，LINE宣布將拓展涵蓋一般消費者、品牌及商家的3大AI代理服務，其中，針對一般用戶推出的Consumer Agent，將讓AI直接在聊天室中提供即時協助，LINE官方帳號也即將推出AI代理平台，商家可依需求導入預約AI、銷售AI及客服AI，讓AI不僅能回答問題，還能進一步協助顧客完成預約等服務。