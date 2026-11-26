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▲高金素梅年輕時以「金素梅」之名活躍演藝圈，曾唱歌、拍電影及電視劇，清秀亮麗的外型令人印象深刻。（圖／翻攝自YouTube）

2026九合一選舉進入最後倒數，除了專業政治人物角逐席次，演藝圈出身的候選人同樣受到矚目。事實上台灣過去已有不少歌手、演員及樂團主唱轉戰政壇，有人只當一屆便重返演藝工作，也有人深耕選區多年、連任多屆。其中「急智歌王」張帝更被視為台灣最早成功進入國會的藝人，高金素梅則從外型亮眼的影歌雙棲女星，轉型成為連任多屆的資深立委。張帝憑藉即興問答、自編自唱的演出方式走紅，因反應快、歌詞幽默而被封為「急智歌王」。1989年，他代表國民黨參選台北市南區增額立法委員並成功當選，成為台灣第一位從演藝圈跨足國會的藝人。不過張帝在1992年尋求連任失利，此後沒有再返回政壇。他後來回顧立委經歷，也曾坦言政治工作並不適合自己，甚至勸好友余天不要輕易參選。高金素梅早年以「金素梅」之名闖蕩演藝圈，曾推出多張唱片，也演出李安執導的電影《喜宴》及多部電視劇。年輕時的她留著一頭長髮，五官深邃、氣質清秀，是當年相當受到矚目的影歌雙棲女星，舊照至今仍常被網友翻出討論。淡出演藝圈後，高金素梅投入原住民公共事務，2001年首次參選山地原住民立委並成功當選，從2002年進入立法院至今，已連任第5屆至第11屆立委，成為從政時間最長、成績也最穩定的藝人政治人物之一。金馬影帝柯俊雄曾在2004年當選第6屆立法委員，從銀幕硬漢轉戰國會；演員歐陽龍則曾連任4屆台北市議員，之後轉往國民黨黨務系統發展。曾演出《神鵰俠侶》、《花系列》等作品的應曉薇，也在2010年首次參選台北市議員後連任多屆。音樂圈方面，閃靈樂團主唱林昶佐於2016年當選台北市中正、萬華區立委，並成功連任第10屆。他從重金屬樂團主唱、國際人權運動者一路走進立法院，也讓藝人從政的樣貌不再局限於傳統歌手及演員。藝人的知名度確實能在選舉初期帶來聲量，但能否將舞台魅力轉化為選票，當選後又能否經得起問政與地方服務的檢驗，仍是兩回事。有人跨界後只留下短暫紀錄，也有人像高金素梅一樣成為資深政治人物，每段從政之路的結局大不相同。