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全球人壽長期推動運動文化與健康生活，不僅今年連續第五度榮獲「運動企業認證」，同時榮獲「金質榮譽企業」最高肯定。全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，從內部建立健康職場文化，到外部長期支持體育發展，以實際行動落實企業社會責任，持續為臺灣體壇注入活力與能量。全球人壽多年來落實「以人為本、幸福企業」的經營策略，致力打造兼顧工作與生活平衡、友善家庭的職場環境。除舉辦各項健康促進活動、長期辦理年度員工自主健康管理計畫外，亦安排特約醫師及護理師至總公司及全台分公司進行健康訪視，並聘請具專業證照的健身教練，提供員工運動指導，鼓勵員工培養規律運動習慣。為進一步提升員工健康意識，全球人壽於2025年推出健康促進專案「多動多瘦 有動有送」，鼓勵員工透過運動與健康管理達成減脂目標，凡達標者即贈送體脂計或運動手環等健康管理工具，希望透過正向激勵機制，培養員工持續運動與自主管理健康的生活習慣。同時，公司也積極鼓勵員工成立運動社團，讓運動融入日常生活，持續營造健康、活力且充滿凝聚力的職場文化。除了關注員工健康，全球人壽也期盼協助國人累積健康資產，長年投入基層運動發展與體育人才培育。2025年持續贊助「統一7-ELEVEn獅」棒球隊、「能仁家商籃球隊」及「文化大學棒球隊」等國內重要運動隊伍，並舉辦「我的籃球夢 圓夢計畫」花蓮籃球營，透過資源挹注與圓夢行動，協助偏鄉學子勇敢追逐運動夢想，為臺灣體育人才培育向下扎根。此外，隨著臺灣職業運動版圖持續擴展，全球人壽亦率先響應國內排球職業化發展，在2025年「台灣職業排球聯盟」正式啟動之際，即投入贊助行列，成為推動臺灣排球職業化的重要夥伴，以實際行動支持國內運動產業健全發展，展現企業對運動永續及人才培育的長期承諾。全球人壽表示，運動不僅有助於促進身心健康，更能凝聚社會正向能量。未來將持續透過健康職場、體育贊助等多元行動，鼓勵全民建立健康生活型態，並攜手社會各界推動運動風氣，將「愛與責任」的價值延伸至社會每個角落，為打造更健康、更幸福的臺灣持續努力。