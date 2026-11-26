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▲臺中市政府教育局攜手全市高中職、大專院校和社教館推出優遊臺中學，今日在忠明高中舉辦「優遊10年，共創好課」慶祝活動，展現教育熱情。（圖／臺中市政府教育局提供）

▲臺中市政府教育局「優遊10年，共創好課」慶祝會，下午頒發「18達人」修課證明，並表揚草創時期的推動者及長期開課的合作夥伴。（圖／臺中市政府教育局提供）

高中職學生也能到大學實驗室、博物館上選修課。台中市教育局推動的跨校選修計畫「優遊台中學」滿10年，26日在忠明高中舉辦課程分享會暨周年活動，頒發「18達人」修課證明，肯定累計修課達18小時的學生，也表揚創辦初期的推動者及長期開課的合作單位。台中市教育局長蔣偉民說，「優遊台中學」自105學年度由9所完全中學、9門課起步，之後陸續有高中職、大專校院及社教館院加入。學生可跨校選課，到大學實驗室或博物館接觸原校較少開設的課程。他說，高中階段是探索興趣的重要時期，希望學生透過實際修課，更清楚自己想學什麼，對升學與未來方向也更有把握。上午課程分享會以「數位應用在行政減量」專題講座開場，邀請臺北市立內湖高中校長張洸源及松山高中組長陳育詮，分享運用數位工具簡化行政流程的經驗。隨後由臺中市高中職教師分場分享數位融入教學、社會情緒學習（SEL）融入教學及新教育學深度學習（NPDL）的課程案例，並邀請大學教授與談，讓各校教師能將參考做法帶回教學現場。下午10週年慶祝會以開幕影片回顧課程發展歷程，並透過四項獎項，向不同階段的推動者致意。「創始奠基獎」感謝草創時期推動課程的9位主任，「十年共好獎」表揚連續開課達6年以上的高中職、大專校院及社教館院，「薪傳領航獎」肯定帶領學校奠定基礎、持續推動課程的校長，「深耕實踐獎」則感謝十年來默默投入課程規劃及執行的夥伴；另外，也向115學年度第1學期開課單位頒發感謝狀。此外，學生的學習故事也是慶祝會的重點。教育局頒發114學年度第2學期「18達人」修課證明，肯定累計修課達18小時的學生。師生分享會中，由本屆「18達人」代表談選課與修課歷程，歷屆學長姐回顧跨校選修帶給自己的影響，開課教師則分享如何把專業知識設計成高中職學生能親手操作、親身體驗的課程。透過師生的分享，讓一路參與開課的夥伴看見，學生如何從一門選修課開始，逐步找到想深入探索的方向。教育局長蔣偉民說，未來將持續結合高中職、大專校院及社教館院的課程資源，擴大學生跨校、跨領域選修的機會，並透過課程發展中心促進教師交流，讓各校累積的課程經驗能在更多教學現場運用。