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🐭生肖鼠（害太歲）

🐮生肖牛（沖太歲）

🐯生肖虎

本週生肖好運排行榜 這「生肖」桃花、財運都上榜（示意圖／shutterstock）

🐰生肖兔（三合太歲）

🐉生肖龍

🐍生肖蛇

▲生肖蛇在2027年應注意避免積勞成疾，不宜太拚命。（圖／pixabay）

🐴生肖馬

🐑生肖羊（值太歲）

🐵生肖猴

▲生肖馬逢六合太歲，2027年氣場較順，不只有貴人同伴相伴，感情事業也將迎來巔峰。（示意圖／翻攝Pexels）

🐔生肖雞

🐶生肖狗（破太歲）

🐷生肖豬（財運佳）

2027年丁未羊年倒數剩1個月，各生肖運勢也有所變動與洗牌。根據命理專家江柏樂公開2027年12生肖流年運勢，同時，2027年「鼠、牛、羊、狗、豬」5生肖犯太歲，建議可安太歲、點光明開運化解。慎防小人及財務糾紛。小心借貸合夥引來官司，但有紫微、龍德等吉星相照，遇難有貴人助，下半年運勢旺。犯沖太歲，無災恐有禍。全年變動甚大，須防破財、口舌是非、感情有變…倒楣事一堆，不宜投資合夥。心想事成，運勢亨通。長輩來提攜，計畫有資源，設定目標前進，功勞垂手可得。但要與人和睦，注意身體健康。正逢三合太歲，運勢強貴人多。投資創業有成，人緣桃花盛開。團隊合作進步，夫妻感情順遂。把握機會努力，未婚男女可婚。屬龍這一年，平安就是福。放慢生活節奏，保守投資理財，不宜創新局面，介入他人感情及工作財運。這年平平安安，工作運勢較旺。逢迎驛馬星，出差在外工作，可動中求財，但要注意身體，防止積勞成疾，不宜太拚命。馬逢六合太歲，2027年氣場較順。貴人同伴可和，感情事業如意，正財運亨通，但要避免桃花，夏季慎防小人口舌是非。太歲當頭坐，無災恐有禍。容易有競爭，情緒起伏較大，宜穩紮穩打。注意身體健康，小心破財，自己遠離是非。2027年運勢平平，宜休養心性，利於學習充電。貴人來提拔，保持謙卑穩健，就能順勢發展。2027年運勢較平，專業與技能有發揮空間。爛桃花要注意，男女夫妻戀人注意另一半，注意合作簽約。刑破太歲，計畫容易生變。立合約規則，人際關係界線需要清楚明白，避免口頭承諾和投資理財，善用手邊資源可尋求轉機。逢三合太歲，正有貴人來助，合作學習有助，後防小人暗害，注意文書細節，留意車關疾病，豬2027年財運運勢較佳。